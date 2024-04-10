Saldırı ve abluka altındaki Gazze'de bayram

İsrail'in abluka ve saldırılarının Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Filistinliler bayram namazı sonrası Gazze'nin Refah kentinde Mısır sınırına yakın bölgede bulunan mezarlığa giderek, kabir ziyaretinde bulundu.

Mısır sınırına yakın bölgede kurdukları çadırlarda yaşayan Filistinliler, bayram namazını açık alanda kıldı.

Gazze'nin Deyr El Balah kentindeki Filistinliler, bayram namazını Ebu Selim Camii'nde kıldı.

AA'da yer alan habere göre İsrail bayramın ilk gününde de Gazze Şeridi'ne onlarca hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordunun açıklamasında, “Son 24 saatte savaş uçakları ve hava kuvvetleri Gazze'nin çeşitli bölgelerinde onlarca hedefe saldırı düzenledi” denildi.



Açıklamada, saldırıların, “askeri alanlar, roketatarlar ve tünel açıklıklarını” kapsadığı öne sürüldü.

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da cuma namazına 60 binden fazla Müslümanın katıldı.

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Eski Şehir çevresinde demir bariyerlerle konuşlandı.

Mescid-i Aksa'nın Bab'ul Esbat (Aslanlı Kapı) ve diğer kapılarında İsrail polisi, kimlik kontrolü yaptığı bazı Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermedi ve bu Filistinlileri kontrol noktalarından geri çevirdi. İsrail polisinin geri çevirdiği Filistinliler Aksa'nın dışında Eski Şehir'in farklı noktalarında yollarda namaz kıldı.

(AÖ)