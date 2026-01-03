ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:50 3 Ocak 2026 11:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.01.2026 12:13 3 Ocak 2026 12:13
Okuma Okuma:  1 dakika

Saldırı emri Trump'tan

ABD basını Venezuela saldırısı sonrası saldırının Donald Trump'ın emri ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Saldırı emri Trump'tan

ABD'de yayın yapan CBS News, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'da bulunan askeri tesisler dahil olmak üzere bazı hedeflere saldırı emri verdiğini belirtti.

CBS News'a konuşan ve güvenlik gerekçeleriyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, Venezuela'da askeri tesislere yönelik saldırıların Trump'ın emri üzerine düzenlendiğini iddia etti.

Saldırıların Noel günü gerçekleştirilmesinin değerlendirildiğini belirten yetkililer, Nijerya'da terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik ABD hava saldırılarının öncelik kazanması nedeniyle bu planın ertelendiğini ileri sürdü.

Yetkililer ayrıca, Noel sonrasındaki günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle harekatın bir süre bekletildiğini savundu.

Haber Yeri
İstanbul
venezuela trump
bu haberin uzantıları
Trump, Maduro ailesini kaçırdıklarını duyurdu
3 Ocak 2026
/haber/trump-maduro-ailesini-kacirdiklarini-duyurdu-315199
ABD ordusu Caracas'a saldırdı
3 Ocak 2026
/haber/abd-ordusu-caracas-a-saldirdi-315190
ilgili haberler
Venezuela’da OHAL ilan edildi; hükümet 'seferberlik' çağrısı yaptı
3 Ocak 2026
/haber/venezuelada-ohal-ilan-edildi-hukumet-seferberlik-cagrisi-yapti-315203
ABD'nin Venezuela saldırısına ilk tepkiler
3 Ocak 2026
/haber/abd-nin-venezuela-saldirisina-ilk-tepkiler-315200
“Belirleyici olan Maduro değil, Venezuela halkının alacağı tutum”
3 Ocak 2026
/haber/belirleyici-olan-maduro-degil-venezuela-halkinin-alacagi-tutum-315198
