Saldırganlar şikayetçi oldu, gazeteci Sinan Aygül'e 'hakaret' davası açıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 17 Haziran'da Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin akrabaları olan belediye personeli Yücel Baysalı ile polis koruması Engin Kaplan'ın sokak ortasında saldırısına uğrayan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül hakkında dava açıldı.

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Yücel Baysalı, Aygül'ün kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı “hakaret” suçlamasıyla Aygül hakkında iddianame hazırladı. Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti.

Mahkeme, davanın CMK 251. madde kapsamında “Basit Yargılama Usulü” ile görülmesine karar verdi.

Aygül ceza alırsa tutuklanacak

Sinan Aygül'e saldırı anı

İddianame savcısı hazırladığı iddianamede Aygül’ün “hakaret” suçundan ceza almasını ve TCK’nın 58. maddesinde öngörülen tekerrür hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Aygül daha önce yaptığı haberlerden dolayı aldığı cezalar sebebiyle yeni aldığı cezalarda tekerrür hükümleri uygulanacağı ve alacağı ceza mükerirlere özgü infaz rejimine göre çektirileceği için tamamını kapalı ceza infaz kurumunda geçirecek.

Yücel Baysalı ile polis koruması Engin Kaplan olay sonrasında “öldürme kastiyle saldırmak” suçlamasıyla tutuklanıp 15 Eylül’deki ilk duruşmada tahliye edilmişlerdi.

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(BA/HA)