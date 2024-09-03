ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2024 10:35
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2024 17:16
3 dk Okuma

Salda Gölü'ne turist baskısı tehdidi

Salda Gölü Koruma Derneği aktivistleri, gölün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"ne girmesini sevindirici bir gelişme olarak değerlendirse de gölün geleceği konusunda endişe duymaya devam ediyorlar.

Tuğçe Yılmaz

ENRead in English
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

ENRead in English
Görseli Büyüt
Salda Gölü'ne turist baskısı tehdidi
Fotoğraf: Salda Gölü'nün resmî internet sitesi

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, kristal berraklığındaki suyu ve beyaz kumlarıyla ünlü. Söz konusu kumlar, esasen magnezyum mineralleri içeren hidromagnezit oluşumları ve göl ekosisteminin önemli bir parçası.

Özellikle gölün doğu kıyısındaki "Beyaz Adalar" bölgesi, yoğun ziyaretçi baskısı nedeniyle 2020 yılında koruma altına alındı ve bölgeye giriş yasaklandı. Ancak, Beyaz Adalar dışında gölün diğer tüm alanlarından suya girilebiliyor. Bu durum, hidromanyezit oluşumlarının korunmasını zorlaştırıyor ve gölün ekosistemine zarar verebiliyor.

Salda Gölü 29 Ağustos’ta, "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"ne dahil edildi.

Bu gelişme, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanvekili ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği Başkanı Nizamettin Kazancı tarafından duyuruldu ve gölün korunması adına olumlu bir adım olarak karşılandı.

“Tam koruma şart”

bianet’e konuşan Salda Gölü Koruma Derneği aktivistleri ise yeni statünün yeterli olmadığını, gölün tam anlamıyla korunması gerektiğini söyledi. Aktivistler, göl çevresinde yaşanan çevresel tahribatlara dikkat çekerek, turizm baskısının artmasından ve bölgenin ticarileşmesinden endişe ediyor.

Aktivistler göle girilmesinin, beyaz kumlara basılmasının ve gölün çevresinde yürütülen çeşitli projelerin, doğal yapıyı tehdit ettiğini belirterek şöyle dedi:

“Doğal yapı mutlaka korunmalı. Salda Gölü, Dünya Mirası diyorsak gölün etrafındaki atık kirliliği bertaraf edilmeli. Serinlemek, yüzmek için göle giren insanların beraberinde getirdiği (ter, güneş kremi vb.) kirlilikten tamamen arındırılmalı göl. Baktığımızda Kapadokya da Dünya Jeolojik Miras Listesi’nde; ancak turizm projelerinin göz bebeği. Diledikleri gibi yol çalışması yürütebildiler Kapadokya’da. Aynı durum Salda için de geçerli. Geçtiğimiz aylarda göl kıyısında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları nedeniyle gölün ekosistemi yeni bir doğa tahribatıyla karşı karşıya kaldı.

Kapadokya’nın peri bacaları üzerindeki tehdit sürüyor
Kapadokya’nın peri bacaları üzerindeki tehdit sürüyor
21 Eylül 2022

“Göl, sadece kristal beyaz kumlarıyla değil, içinde barındırdığı endemik türlerle de önemli bir ekosisteme sahip. Bunlar arasında, yalnızca Salda Gölü'nde yaşayan, nesli tehlike altında olan Alpinus Splendens balığı ve diğer endemik su ile kara canlıları bulunuyor. Bu türlerin varlığı, gölün ekosisteminin ne kadar hassas olduğunu gözler önüne seriyor.

"Salda Gölü’nün korunması için, yalnızca belirli bölgelerin ziyarete kapatılması değil, gölün tamamında etkin bir koruma stratejisinin uygulanması gerekiyor. Gölün korunması konusunda kapsamlı bir yaklaşım benimsenmediği sürece, bu ekosistem tehlike altında olacak.”

Dernek aktivistleri, Salda Gölü'nün geleceği için sürecin her aşamasını yakından izleyip, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

"Mars'ın milyarlarca yıl önceki görüntüsü"

2021 yılında NASA'nın resmi Instagram hesabında Salda Gölü'nde suyun altından görünen kayalara ait bir fotoğrafa yer verildi. Fotoğraf "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ettik," notuyla paylaşıldı.

Bugün Mars'ın yüzeyinin Salda Gölü'ndeki gibi bir su görüntüsünden mahrum olduğuna işaret edilen metinde, Mars'ta yer alan Jezero kraterinde 3,5 milyar yıl önce bir nehir ve delta olabileceğinin düşünüldüğü aktarıldı.

"Türkiye'deki Salda Gölünün kenarından çekilen bu fotoğraftaki kayalar, bilim insanlarının Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıl önceki görüntüsüne benzediğini düşündüğü bir bölge" ifadesine yer verilerek, bilim insanlarının Dünya üzerindeki mikrobiyal fosilleri incelediği ve Mars'taki milyarlarca yıl önceki yaşam izlerine ulaşabilmeyi umduğu belirtildi.

Nizamettin Kazancı'nın açıklaması

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliğince (IUGS) başlatılan ve UNESCO tarafından desteklenen proje kapsamında hayata geçilen ve iki yılda bir açıklanan liste için Türkiye'den Burdur'daki Salda Gölü ve Bitlis'teki Nemrut Kalderası aday gösterildi. Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Türkiye'den Salda Gölü'nün listede yer aldığı açıklandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanvekili ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği Başkanı Nizamettin Kazancı “Listede yer alması Salda'nın daha iyi korunması anlamına geliyor. Salda, önümüzdeki yıllarda turizm merkezi olacaktır. Beklentileri karşılamak ve jeoturizmin sürdürülebilirliği için korumaya azami dikkat edilmesi gerekir. Turist baskısını da sınırlamak ve iyi yönetmek gerekir,” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB; UNESCO, IUCN ve IUGS gibi uluslararası kuruluşların tanıdığı kültürel ve doğal varlıklar prestij listelerinde kalabilmenin, söz konusu listelere girebilmekten daha önemli olduğuna dikkat çekti. (TY)

salda gölü UNESCO Dünya Jeolojik Miras Listesi burdur
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
ilgili haberler
SALDA GÖLÜ KORUMA DERNEĞİ
Salda Gölü'ne açıktan kanalizasyon suyu akıyor
3 Haziran 2021
/haber/salda-golu-ne-aciktan-kanalizasyon-suyu-akiyor-245121
Salda Gölü için UNESCO’ya başvuru
2 Mart 2021
/haber/salda-golu-icin-unesco-ya-basvuru-240177
TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Salda Gölü raporu: "Jeopark ilan edilsin"
31 Mart 2021
/haber/salda-golu-raporu-jeopark-ilan-edilsin-241665
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar'ında göle ve plaja giriş kapatıldı
16 Ekim 2020
/haber/salda-golu-nun-beyaz-adalar-inda-gole-ve-plaja-giris-kapatildi-232851
Salda Gölü için UNESCO listesi çalışmarı başladı
22 Mart 2021
/haber/salda-golu-icin-unesco-listesi-calismari-basladi-241164
NASA: Salda Gölü Mars'taki Jezero Krateri'ne benziyor
31 Temmuz 2020
/haber/nasa-salda-golu-mars-taki-jezero-krateri-ne-benziyor-228350
ŞANVER İSMAİLOĞLU YAZDI
Salda Gölü'nden Mars’a
23 Şubat 2021
/yazi/salda-golu-nden-mars-a-239767
Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
29 Ağustos 2024
/haber/salda-golu-dunya-jeolojik-miras-listesi-ne-girdi-299126
Salda Gölü’nden son görüntüler: Göl bataklığa döndü
17 Mayıs 2022
/haber/salda-golu-nden-son-goruntuler-gol-batakliga-dondu-261958
TMMOB SALDA GÖLÜ RAPORU
“Salda Gölü'nü çıkarcı imar planlarından koruyalım”
24 Haziran 2020
/haber/salda-golu-nu-cikarci-imar-planlarindan-koruyalim-226273
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SALDA GÖLÜ KORUMA DERNEĞİ
Salda Gölü'ne açıktan kanalizasyon suyu akıyor
3 Haziran 2021
/haber/salda-golu-ne-aciktan-kanalizasyon-suyu-akiyor-245121
Salda Gölü için UNESCO’ya başvuru
2 Mart 2021
/haber/salda-golu-icin-unesco-ya-basvuru-240177
TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Salda Gölü raporu: "Jeopark ilan edilsin"
31 Mart 2021
/haber/salda-golu-raporu-jeopark-ilan-edilsin-241665
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar'ında göle ve plaja giriş kapatıldı
16 Ekim 2020
/haber/salda-golu-nun-beyaz-adalar-inda-gole-ve-plaja-giris-kapatildi-232851
Salda Gölü için UNESCO listesi çalışmarı başladı
22 Mart 2021
/haber/salda-golu-icin-unesco-listesi-calismari-basladi-241164
NASA: Salda Gölü Mars'taki Jezero Krateri'ne benziyor
31 Temmuz 2020
/haber/nasa-salda-golu-mars-taki-jezero-krateri-ne-benziyor-228350
ŞANVER İSMAİLOĞLU YAZDI
Salda Gölü'nden Mars’a
23 Şubat 2021
/yazi/salda-golu-nden-mars-a-239767
Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
29 Ağustos 2024
/haber/salda-golu-dunya-jeolojik-miras-listesi-ne-girdi-299126
Salda Gölü’nden son görüntüler: Göl bataklığa döndü
17 Mayıs 2022
/haber/salda-golu-nden-son-goruntuler-gol-batakliga-dondu-261958
TMMOB SALDA GÖLÜ RAPORU
“Salda Gölü'nü çıkarcı imar planlarından koruyalım”
24 Haziran 2020
/haber/salda-golu-nu-cikarci-imar-planlarindan-koruyalim-226273
diğer yazıları
Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Bugün 12:43
Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
“Emniyetin Hakim Lokman’la ilgili açıklama yapmaması soru işaretlerini çoğaltıyor"
2 Eylül 2024
“Emniyetin Hakim Lokman’la ilgili açıklama yapmaması soru işaretlerini çoğaltıyor"
Meksika trans hareketine bir mercek: Casa Roshell
27 Ağustos 2024
Meksika trans hareketine bir mercek: Casa Roshell
ASLI ÖZGE İLE ‘FARUK’ FİLMİ ÜZERİNE
Kentsel dönüşüme Faruk’un gözünden bakmak
26 Ağustos 2024
Kentsel dönüşüme Faruk’un gözünden bakmak
İznik Gölü’ne ‘adrese teslim’ kâğıt fabrikası kararı
20 Ağustos 2024
İznik Gölü’ne ‘adrese teslim’ kâğıt fabrikası kararı
Sayfa Başına Git