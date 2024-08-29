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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 15:47
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 15:58
2 dk Okuma

Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanvekili Nizamettin Kazancı: “Listede yer alması Salda'nın daha iyi korunması anlamına geliyor."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
Fotoğraf: Türkiye Kültür Portalı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"ne girdi.

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliğince (IUGS) başlatılan ve UNESCO tarafından desteklenen proje kapsamında hayata geçilen ve iki yılda bir açıklanan liste için Türkiye'den Burdur'daki Salda Gölü ve Bitlis'teki Nemrut Kalderası aday gösterildi.

Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Türkiye'den Salda Gölü'nün listede yer aldığı açıklandı.

“Nemrut'un neden giremediğini soruşturacağız”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanvekili ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği Başkanı Nizamettin Kazancı, proje kapsamında ilki 2022'de açıklanan listenin ikincisinin bu sabahki kongrenin basın toplantısında duyurulduğunu söyledi.

Salda Gölü'nün dünyanın en önemli jeolojik miraslarından birisi olduğunu vurgulayan Kazancı, şöyle dedi:

“Listeye aday olarak ülkelere verilen kota dahilinde Salda Gölü ve Nemrut Kalderası'nı sunduk. Açıklanan listede sadece Salda Gölü'nü gördük, Nemrut listede yer almadı. Listeye girsin veya girmesin doğal varlıklarımızın bilimsel önemi azalmayacaktır. Nemrut'un neden giremediğini soruşturacağız ama benim kişisel kanaatim, benzer özellikteki volkanların listede çokça yer alması.

Listede yer alması Salda'nın daha iyi korunması anlamına geliyor. Salda, önümüzdeki yıllarda turizm merkezi olacaktır. Beklentileri karşılamak ve jeoturizmin sürdürülebilirliği için korumaya azami dikkat edilmesi gerekir. Turist baskısını da sınırlamak ve iyi yönetmek gerekir.” (TY)

TMMOB'dan çağrı

Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB; UNESCO, IUCN ve IUGS gibi uluslararası kuruluşların tanıdığı kültürel ve doğal varlıklar prestij listelerinde kalabilmenin, söz konusu listelere girebilmekten daha önemli olduğuna dikkat çekti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık çağrıda bulunan Oda, bu bağlamda, Türkiye'de jeolojik mirasın korunması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görev tanımında değişiklik yapılması, Jeolojik Miras ve Jeopark Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kurulması ve bir "Türkiye Jeolojik Miras Envanter Projesi" başlatılmasını önerdi.

TMMOB açıklamasında ayrıca, jeoparkların kurulması ve UNESCO'ya tescil ettirilmesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurguladı ve yasal mevzuat eksikliklerinin giderilmesi ve ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasını talep etti.

salda gölü nemrut dağı kalderası UNESCO Dünya Jeolojik Miras Listesi
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31 Mart 2021
/haber/salda-golu-raporu-jeopark-ilan-edilsin-241665
Salda Gölü için UNESCO’ya başvuru
2 Mart 2021
/haber/salda-golu-icin-unesco-ya-basvuru-240177
ŞANVER İSMAİLOĞLU YAZDI
Salda Gölü'nden Mars’a
23 Şubat 2021
/yazi/salda-golu-nden-mars-a-239767
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar'ında göle ve plaja giriş kapatıldı
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/haber/salda-golu-imar-plani-onaylandi-231205
NASA: Salda Gölü Mars'taki Jezero Krateri'ne benziyor
31 Temmuz 2020
/haber/nasa-salda-golu-mars-taki-jezero-krateri-ne-benziyor-228350
TMMOB SALDA GÖLÜ RAPORU
“Salda Gölü'nü çıkarcı imar planlarından koruyalım”
24 Haziran 2020
/haber/salda-golu-nu-cikarci-imar-planlarindan-koruyalim-226273
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