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Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 11:09
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2024 12:08
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Şakran Kadın Cezaevi'nde 31 mahpusa disiplin cezası

Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde 31 mahpusa bir ay iletişim ve görüş yasağı cezası verildi. Disiplin soruşturması açılan 32 yıllık mahpus Güler Bilen’in ailesi, tahliyesinin ertelenmesinden endişe ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şakran Kadın Cezaevi'nde 31 mahpusa disiplin cezası

İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan 31 mahpusa "Kürtçe şarkı söyleyip zılgıt çektikleri ve slogan attıkları" gerekçesiyle ceza verildi.

Mahpusların 26'sına bir ay haberleşme veya iletişim cezası, 5'ine ise bir ay ziyaretçi görüş cezası verdi.

Mahpuslar verilen disiplin cezalarına itiraz etti. İtirazlara ilişkin duruşma ise, 18 Eylül'de Karşıyaka 1'inci İnfaz Hakimliği'nde görülecek.

Mahpuslar; Lemiya Asu, Aynur Epli, Rozerin Kalkan, Nuran Durak ve Güler Bilen ay içerisinde gerçekleşecek tahliyelerinin disiplin soruşturması gerekçesiyle ertelenmek istendiğini belirtti.

32 yıllık mahpus Güler Bilen’in tahliyesini bekleyen ailesi, disiplin soruşturmasıyla bu durumun gecikmesinden endişe duyuyor.

Bilen’in kardeşi Hamit Bilen, tahliye engelleme uygulamasının rutin bir hale geldiğini belirtti ve ekledi:

“Ablamın tahliyesi şu an için görünürde iki ya da 6 ay ertelenebilir. Burada Kürt halkına sorumluluk düşüyor. Bu mücadeleye toplu olarak katılmak gerekiyor. Bu tür dayatmalar kabul edilmemeli.”

Disiplin cezası verilen mahpusların isimleri şöyle:

"Zuhal Sürücü, Mahsume Şedal, Figen Şahin, Melek Atan, Lemiya Asu, Azime Işık, Esma Başkale, Hasret Süzgün Kolkıran, Kübra Filiz, Ebru Güden, Mehtap Kıyar, Güler Bilen, Aynur Epli, Hediye Öztürk, Aygül Kapçak, Bahar Alkan Yıldız, Rozerin Kalkan, Hayriye Yağbasan, Şükran Özer, Seher Orçu, Fatma Reşat Sido, Medine Orhan, Nuran Durak, Esmer Ayas, Gülten Akgün, Sayme Bayar, Makbule Sünger, Dilan Karakoç, Sinem Çelebi, Ebru Yiğit, Berna Çelik."

(RT)

şakran cezaevi kadın mahpuslar
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