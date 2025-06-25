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DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Haziran 2025 13:49
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2025 13:50
2 dk Okuma

Sakız Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Üç gün süren yangında çok sayıda ev ve sakız ağacı yandı, birçok besi hayvanı yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sakız Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın Sakız (Chios) Adası'nda üç gündür devam eden orman yangını bu sabah kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Ada'da farklı cephelerde çıkan yangında yaklaşık 65 bin dönüm yeşil alan yandı.

Sakız ağacı yetiştirilen bahçelerde büyük hasara yol açan yangında, bazı evler yandı ve besi hayvanları hayatını kaybetti.

Yangın nedeniyle dün (24 Haziran) bazı köyler tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Yunanistan, Sakız Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı köyleri tahliye etti
Yunanistan, Sakız Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı köyleri tahliye etti
24 Haziran 2025
Sakız Adası’nda 2012 yılında çıkan ve dört gün süren başka büyük bir yangında da yaklaşık 7 bin hektarlık alan kül olmuş, ağaçların yüzde 30 ila 60’ının kaybedilmesi nedeniyle Ada genelindeki sakız üretimi ciddi ölçüde zarar görmüştü.

Yunanistan'da geçen seneki orman yangınları

2024 yılında Yunanistan'da 9 bin 500'den fazla orman yangını meydana geldi ve yangınlar, önceki 20 yılın yıllık ortalamasına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

Yangınlarda en az iki kişi hayatını kaybederken, tehlike altındaki yüzlerce köy tahliye edildi.

Yunanistan hükümeti, iklim krizinin etkileriyle mücadele etmek ve yangınların yıkıcı etkilerini azaltmak için kapsamlı bir strateji uyguladığını söylese de bazı yurttaşlar, bunun gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

Bu nedenle, "Neyse ki yangından etkilenen çok az sayıda vatandaş var" açıklaması büyük tepki çeken Başbakan Miçotakis, incelemelerde bulunmak üzere gittiği yangın bölgesinde protesto edildi. Yangın mağdurları Miçotakis'i istifaya çağırdı ve ülke genelinde Miçotakis karşıtı protestolar düzenlendi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Yunanistan orman yangınları sakız adası yunanistan orman yangınları
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