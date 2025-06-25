Sakız Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Yunanistan'ın Sakız (Chios) Adası'nda üç gündür devam eden orman yangını bu sabah kontrol altına alındı.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Ada'da farklı cephelerde çıkan yangında yaklaşık 65 bin dönüm yeşil alan yandı.
Sakız ağacı yetiştirilen bahçelerde büyük hasara yol açan yangında, bazı evler yandı ve besi hayvanları hayatını kaybetti.
Yangın nedeniyle dün (24 Haziran) bazı köyler tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Yunanistan, Sakız Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı köyleri tahliye etti
Yunanistan'da geçen seneki orman yangınları
2024 yılında Yunanistan'da 9 bin 500'den fazla orman yangını meydana geldi ve yangınlar, önceki 20 yılın yıllık ortalamasına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.
Yangınlarda en az iki kişi hayatını kaybederken, tehlike altındaki yüzlerce köy tahliye edildi.
Yunanistan hükümeti, iklim krizinin etkileriyle mücadele etmek ve yangınların yıkıcı etkilerini azaltmak için kapsamlı bir strateji uyguladığını söylese de bazı yurttaşlar, bunun gerçeği yansıtmadığını söylüyor.
Bu nedenle, "Neyse ki yangından etkilenen çok az sayıda vatandaş var" açıklaması büyük tepki çeken Başbakan Miçotakis, incelemelerde bulunmak üzere gittiği yangın bölgesinde protesto edildi. Yangın mağdurları Miçotakis'i istifaya çağırdı ve ülke genelinde Miçotakis karşıtı protestolar düzenlendi. (TY)