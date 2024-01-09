Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez dört bir yanda anıldı

Fransa'nın başkenti Paris’te 9 Ocak 2013’te katledilen PKK’nin kurucularından Sakine Cansız (Sara), Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Paris Temsilcisi Fidan Doğan (Rojbîn) ve Kürt Gençlik Hareketi üyesi Leyla Şaylemez (Ronahî) katledilişlerinin 11. yılında anıldı.

Mezarı başında anılan Cansız, Doğan ve Şaylemez için ve Kuzey Doğu Suriye’de de tören yapıldı.

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Doğan Maraş'ta

Fidan Doğan için memleketi Maraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Anmaya Özgür Kadın Hareketi (TJA), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Ceylan Akça, Dilan Kunt Ayan, Barış Anneleri, Demokratik Alevi Derneği (DAD) ve DEM Parti Kadın Meclisi üyelerinin yanı sıra Doğan’ın yakınları katıldı. Anmadan önce mahalle ve mezarlık, polis ve jandarma tarafından ablukaya alındı.

Anmada, “Kürt kadınlarının mücadelesi hiçbir zaman bitmeyeceği” vurgulandı ve sık sık “Jin, jiyan, azadî” sloganı atıldı. Anma mezara bırakılan karanfiller ile son buldu.

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Şaylemez Mersin'de

Leyla Şaylemez de, Mersin'deki mezarı başında anıldı. Anmaya, DEM Parti Milletvekilleri Saliha Aydeniz, Perihan Koca ve Ali Bozan, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Canan Yüce, DEM Parti Mersin ve Adana il, ilçe örgütleri, Barış Anneleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Şaylemez’in mezarına güller bırakıldı.

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Sakine Cansız Dersim'de anıldı

DEM Parti Dersim İl Örgütü, Sakine Cansız , Fidan Doğan, Leyla Şaylemez ile Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2015-2016 tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında katledilen Seve Demir, Fatma Uyar ve Pakize Nayır için Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) binasında anma düzenledi.

Anmaya, TJA, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Esengül Demir, DAD Eşbaşkanları Kadriye Doğan ve Zeynel Kete, Barış Anneleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Anmanın yapıldığı salona, “Hep kavgaydı yaşamımız, insanlığın savaşçıları özgürlüğü yaratıyor” pankartı ve katledilen kadınların fotoğrafları asıldı ayrıca mumlar yakıldı.

Anmada altı Kürt kadın için hazırlanan sinevizyon gösterildi. Daha sonra Sakine Cansız’ın mezarı ziyaret edildi. Emniyet yalnızca 10 kişinin ziyaretine izin verdi.

Halide Türkoğlu ile Ayten Kordu ve Barış Anneleri’nden oluşan heyet mezarlıkta anma gerçekleştirdi. Duaların ardından mezara çiçekler bırakıldı.

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Rojava'da da anma

Cansız, Doğan ve Şaylemez için Rojava'da ve Suriye'nin pek çok kentinde de anma törenleri yapıldı.

Kamişlo, Haseke, Kobanî, Tabka, Şam ve Halep’te üç Kürt kadın siyasetçi için yapılan yürüyüşlere binlerce kadın katıldı.

(RT)