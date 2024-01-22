Sakık'tan yerel seçim açıklaması: "Gizli, saklı, kirli iş yapanlarla ortaklık kurmayız"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Çeşme İlçe Örgütü, dün, DEM Parti milletvekilleri İbrahim Akın, Sırrı Sakık ve DEM Parti İzmir İl Eşbaşkanların konuşmacı olarak katıldığı "Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü Çeşme bizimle mümkün" başlıklı panel düzenledi.

MA'nın haberine göre, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın konuşmasında, “Türkiye'de kayyımlara son vermek istiyoruz. Söz ve karar süreçlerinde halkın kendi sözünü söylemesini istiyoruz. Kayyım politikasının hiçbir gerekçesi kalmamıştır. Artık kayyıma meydan okuyoruz. Belediyelerimizi yeniden alacağız ve halkın yönetimini kuracağız. Halkımıza adayların komisyonlarda belirlenmeyeceğine dair söz verdik ve 81 yerde yüz bine yakın insanla seçim yaptık” dedi.

Sakık: Bundan sonra size oy vermeyiz

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da yerel seçime dair şunları söyledi:

“İki seçimdir AKP-MHP anlayışını mahkum etmek adına sandık başına gittik. Muş'ta silah zoruyla belediyeyi elimizden aldılar ama kimsenin kılı kıpırdamadı. Konu Kürt coğrafyası olunca tüm partiler AKP'lileşiyor. Kürtlerin bir sineği bile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne giremez. Ama bundan sonra hesaplı olacağız, varsanız biz de varız.

Bizim desteklediğimiz, oy verdiğimiz belediye başkanı bize mezarlık vermedi, Antalya'da salon vermedi. Siz bizim sayemizde orada olacaksınız ama benim örgütümle konuşmayacaksınız ve bizden oy isteyeceksiniz. Kusura bakmayın bundan sonra size oy vermeyiz. Aydın'da başkanlık yapan kişi Kürt coğrafyasına giden bombaların üstüne ismini yazıyor. Senin MHP'den ne farkın var?

Yüzde 1 oyları olmayan partiler CHP'den 40 vekillik aldı. Ama biz bu ülkenin demokratikleşmesi için topluma açık ilişki kuralım istedik. Biz bu kadar gizli, saklı ve kirli iş yapan insanlarla ortaklık kurmayız. Bugün bunları değerlendiriyoruz, artık dün dünde kaldı.

Yine tüm partilere rol model oluşturacak bir model olarak ön seçimleri yaptık. Önümüzdeki seçimlerde kimi vekil olarak görmek istiyorsanız onu siz belirleyeceksiniz. Nasıl kadınlar ‘Jin, jiyan azadi’ dedi, Ortadoğu’da yer yerinden sallandı, biz de demokrasi diyeceğiz ve tüm partilere rol model olacağız.” (AS)