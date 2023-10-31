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Yayın Tarihi: 31 Ekim 2023 11:56
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2023 13:04
3 dk Okuma

Sakık: “Merhamet sofrasında karın doyurmuyoruz, Celal Adan derhal istifa etmeli”

HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın küfür etmesinin normalleştirilmemesi gerektiğini ve parti olarak konunun ‘peşini bırakmayacaklarını’ söyledi.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/31/merhamet-sofrasinda-karin-doyurmuyoruz-celal-adan-derhal-istifa-etmeli.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın konuşmasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın küfür etmesi HEDEP milletvekilleri tarafından protesto edilmeye devam ediliyor.

• 26 Ekim’deki Meclis Genel Kurulu'nda Sakık’la tartıştıktan sonra mikrofonunu kapatmayı unutan Adan’ın,  "Pez...ler ya" dediği duyulmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Adan'a "TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye yüreklice yanıt veren TBMM Başkanvekili Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir," diyerek destek verdi.

“Skandal”

Konuyla ilgili bianet’e konuşan HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, kendisinin ve partisinin yaşadıklarının Cumhuriyet’in 100. yılında nereye tekabül ettiğinin belli olduğunu ve geçen 100 yıla rağmen hâlâ Meclis’te bir milletvekilinin eleştiri yapamadığını söyledi. Sakık, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şahsıma yönelik bir küfür olması bir şey ifade etmiyor. Bu küfür, Meclis’te, üstelik de bir partinin Meclis başkanvekili tarafından edildi. Önemli olan bu.

“Bu bir skandal; ama hâlâ mazeret bulmaya çalışıyorlar. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda bunun üzerini örtmek için ise çok fazla şansları yok. O yüzden de ses kayıtları düşer düşmez durumu inkâr etmeye başladılar. Arkasından troll’ler devreye girdi ve Celal Adan da o tweet’lerin hepsini retweet ederek sahiplendi. Asla çekindiği, utandığı bir halde değildi yani. Ki parlamentoda da AKP Grup Başkanvekili bir kadın, çıkıp bu küfürü savundu. 

“AKP ve MHP’liler bunu alkışlıyorsa, Saadet Partililer ses çıkarmıyorsa; bu 100 yıllık Cumhuriyet’in geldiği noktanın göstergesidir. Bizlerin ne kadar haklı olduğunun da. Cumhuriyet 100 yılda bu toprakları ne kadar özgürleştirdi, diye bakacak olursanız yanıt burada. Hâlâ Meclis’te bir vekil eleştiride bulunamıyor ve eleştirinin karşılığı ağza alınmayacak küfürler oluyor. 

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“Peşini bırakmayacağız”

Sakık, Adan’ın istifası talebiyle partisinin Meclis’te başlattığı eyleme dair ise şunları söyledi:

“Bu olayın peşini bırakmayacağız. Celal Adan bu hâl ve tavırlarıyla Meclis’i yönetemez. Eğer onur ve haysiyeti varsa derhal o kürsüyü boşaltması, istifa etmesi gerekir. Bakın ben Genel Kurullardan birinde yanlış anlaşılmadan ötürü CHP Meclis Başkanvekiline sesimi yükselttim. Yanlış anlaşılmayı fark ettikten hemen sonra hem Genel Kuruldan hem de kendi grubumuzdan özür diledim. Bakın içinde hakaret yok, küfür yok. Sonrasında da başkanvekili hanımefendiyi ziyaret ederek ona orkide götürdüm. 

“Bu Meclis aslında bunu hak ediyor; ama şu anda bir çete Meclis’i yönetmeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyiz. Milyonlarca oy almış bir partinin milletvekilleriyiz. Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne dek onur mücadelesi veren bir gelenekten geliyoruz. Onurumuzu, halkımızın onurunu rencide edecek hiçbir şeye müsaade etmeyiz.”

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“Bize karşı bütün partiler birleşiyor”

Sakık, son olarak Meclis’te grubu olan diğer partilerin kendileriyle dayanışıp dayanışmamasına dair şöyle dedi:

“İYİ Partililer bir tür mazereti kabul etme halinde, Adan’ın ‘yorgunluğu’na veriyorlar ettiği küfürü. Hatta neredeyse bizi suçlayacaklar. CHP grubundan samimi sesler olsa da topyekûn bir karşı çıkış yok. Halbuki tüm partiler ayaklanmalıydı. Böyle bir skandalda günü kurtarma açıklamaları yapmanın ne parlamentoya ne de demokrasiye katkısı var. Aynı durum CHP grubunun başına gelseydi orayı yıkarlardı. 

“Ama söz konusu biz olunca tüm partiler ortak bir noktada buluşuyor. Fakat şunu unutmasınlar, biz merhamet sofrasında karın doyurmuyoruz, yani biz kimsenin merhametiyle siyaset yapmıyoruz. İnandığımız ilkeler doğrultusunda siyaset yapıyoruz ve ne kimseye hakaret ne de zaten küfür ederiz. Hiç kimsenin de bize hakaret etme hakkı yok.” (TY)

HEDEP Sırrı Sakık celal adan
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

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