Saki: Sokakta yaşayan hayvanlar için yeni düzenlemeler gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) “Başıboş Sokak Köpekleri Komisyonu” kurulacağı iddiası Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) İstanbul Milletvekili Özgül Saki tarafından ekim ayında gündeme getirildi.

Saki, komisyonun işlevini ve komisyonda yer alacak kişileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sorsa da soru önergesine herhangi bir yanıt alamadı.

Komisyonun yakın gelecekte kurulup kurulmayacağını, barınakta ve sokakta yaşayan hayvanların ve haklarının ne tür tehlikelerle karşı karşıya olduğunu HEDEP İstanbul Milletvekili Özgül Saki’ye konuştuk.





Üç bakanlık devreye giriyor

“‘Başıboş Sokak Köpekleri Komisyonu’ kurulma iddialarını ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı’na sormuştum; ancak soru önergelerimizi en erken dört-beş ay içerisinde yanıtladıkları için herhangi bir yanıt almış değilim. Şimdi bütçe görüşmeleri var ve 23 Kasım’da üç bakanlığın dahil olduğu bir çalışma gündeme getirilecek, sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili. İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yürütecek bu çalışmayı.

“Öğrendiğimiz kadarıyla bu görüşmelerde amaçlanan şu: Sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili sorumluluğu büyük oranda yerel yönetimlerden çıkarıp bu üç bakanlığa bağlayacaklar. Ancak burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hangi bağlamda bu çalışmaya ya da kurulacak komisyona dahil olacağı bizim açımızdan bir muamma. Bunu da sorduk ve buna da yanıt alamadık henüz.

Fotoğraf: Ayşegül Özbek / bianet

Terk edilen hayvan sayısında artış

“Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında şunları söyleyebilirim: Son bir yılda sokağa bırakılan hayvan sayısında 10 kat artış var. Bunun en önemli etkenlerinden biri mama fiyatları ve hayvanların aşılarını, rutin tedavilerini kapsayan sağlık masraflarındaki artış.

“Terk edilmelerin önüne geçilmesi için hayvan mamalarındaki lüks tüketim vergisinin kaldırılması gerekiyor. İnek ve koyun yemlerinden yüzde 1 KDV alınırken, kedi-köpek mamalarından yüzde 18 KDV alınıyor. Bu, lüks bir tüketim değil; hayvanların beslenmesi için elzem. Kaldı ki mamalara her geçen gün zam geliyor. Bu yıl itibari ile kedi-köpek mamalarına en az yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bu oran yüzde 100’leri buluyor. Özellikle online alışverişlerde her satıcı kendine göre fiyat belirleyebiliyor. Bunların denetime tabi tutulması gerekiyor.

“Kurulacağı iddia edilen komisyonun uygulaması gerekenler aslında etkin kısırlaştırma politikaları izlemek ve bunu yerel yönetimlerle birlikte yapmak olmalı. Barınak dediğimiz merkezlerdeki hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek olmalı. Sokakta ve barınakta yaşayan hayvanların maruz kaldığı şiddete ve eziyete yönelik cezaların yasaya uygun bir şekilde işletilmesi ve herhangi bir indirime gidilmemesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm politikaları nedeniyle kentte sınırlı mekânlara sıkıştırılan hayvanların yaşam alanlarının korunması hayati öneme sahip.



"Bizim taleplerimiz bu yönde olacak ve aksi bir durum söz konusu olduğunda tüm mekanizmaların işletilmesi için çalışacağız. (TY)