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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 15:10
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 16:02
2 dk Okuma

Sakharov Ödülü Jîna Amînî ve 'Jin Jîyan Azadî'ye verildi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, ʺİran'da eşitlik, onur ve özgürlük için mücadele eden cesur insanların yanında gururla duruyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/sakharov-odulu-jina-amini-ve-jin-jiyan-azadi-ye-verildi.jpg

Avrupa Parlamentosu (AP), her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü, bu yıl Jîna Mahsa Amînî ve Kadın, Yaşam, Özgürlük (Jin, Jîyan, Azadî) Hareketi'ne verildi.

Kuruluşun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre AP Başkanı Roberta Metsola, Parlamento Başkanlar Konferansı tarafından alınan kararın ardından bugün Fransa'nın Strasbourg kentindeki genel kurul salonunda ödülün kazanını duyurdu.

Eşitlik, onur ve özgürlük mücadelesi

Amînî'nin katledilmesinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçtiğini anımsatan Başkan Metsola, ʺAvrupa Parlamentosu, İran'da eşitlik, onur ve özgürlük için mücadele etmeye devam eden cesur ve meydan okuyan insanların yanında gururla duruyor. Hapishanelerde bile kadın, yaşam ve özgürlüğü canlı tutmaya devam edenlerin yanındayız" dedi.

AP'nin onların mücadelesine saygı duyduğunu belirten Metsola, "Avrupa Parlamentosu, özgürlük için bedel ödeyen herkesi onurlandırmaya devam ediyorʺ diye konuştu.

Ödül töreni, 13 Aralık'ta Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nun Genel Kurulu sırasında yapılacak.

Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü hakkında

1975 Nobel Barış Ödülü sahibi Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'un adını taşıyan ödül, 1988'den bu yana insan haklarını savunan kişilere veriliyor.

Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü, 50 bin Avro'dur.

Her bir adayın en az 40 AP üyesinin desteğini alması gerekmekte olup her bir üye sadece bir adayı destekleyebilmektedir.

Leyla Zana ve Êzidî kadınlar da kazanmıştı

Ödül, ilk olarak 1988'de Nelson Mandela'ya verilmişti.

1995 yılında Leyla Zana'ya verilen ödülü bugüne kadar alanlar arasında Alexander Dubcek, Aung San Suu Kyi, Teslime Nesrin, Wei Jingsheng, İbrahim Rugova, Kofi Annan, Hu Jia gibi isim ve kuruluşlar da bulunuyor.

Leyla Zanaya 9 Yıl Gecikmeli Ödül Töreni
14 Ekim 2004

2011'de Arap ayaklanmaları aktivistlerinin layık görüldüğü ödülü, 2012'de İranlı yönetmen, senarist ve yapımcı Cafer Penahi ile İranlı insan hakları savunucusu Nesrin Sotudeh aldı.

Pakistanlı çocuk hakları savunucusu Malala Yusufzay da ödülü kazananlar arasında. Yusufzay ödülün 2013'teki sahibi olmuştu.

2014'te de tecavüz mağdurlarının tedavisinde uzmanlaşmış jinekolog Denis Mukwege'ye, 2015'te Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi'ye verilmişti.

2016'da Esra Mungan ve Can Dündar'ın da aday gösterildiği ödüle Êzidî kadın aktivistler Nadia Murad ve Lamiya Aji Bashar layık görüldü.

Ödül, 2017'de Venezuela'daki muhalif harekete, 2018'de ise Rusya'da cezaevinde bulunan Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov'a verildi.

2019'da Uygur Aktivisti İlham Tohti'ye verilen ödülü 2020'de ise Belarus Demokrasi Hareketi aldı.

2022 yılında ise "cesur Ukrayna halkı" ödüle layık görülmüştü.

(NT)

Jina Mahsa Amini İran'da protestolar sakharov düşünce özgürlüğü ödülü
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