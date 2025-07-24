Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan orman yangını beşinci gününde

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve dün (23 Temmuz) büyük oranda kontrol altına alınan yangın, rüzgârın etkisiyle yeniden büyüdü.
Tedbiren boşaltılan Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyünün etrafında yoğun önlem alan ekipler, bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplere yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.
Köyler tahliye edilmişti
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, orman yangını nedeniyle geçici olarak çift taraflı trafiğe kapatılan Sakarya-Bilecik karayolunun Mekece-Vezirhan arası bölümü yeniden ulaşıma açıldı.
Yangın nedeniyle Osmaneli ilçesinde yoğun duman tabakası oluştu.
Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti. (TY)