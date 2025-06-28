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Yayın Tarihi: 28 Haziran 2025 11:55
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2025 11:57
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Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı: Çok sayıda ev zarar gördü

Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın, dünden bu yana kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı: Çok sayıda ev zarar gördü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sakarya’nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün (27 Haziran) ormanlık alanda çıkan ve Bilecik’in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, kara ekiplerinin gece boyu yangını söndürmek için mücadele verdiği bölgede, dün akşam saatlerinde ara verilen hava destekli söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Görseli Büyüt

Mahalledeki bazı evler yandı

Yangın, Gölpazarı’ndaki Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi’nde bulunan evlere de sıçradı.

Mahalledeki çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği yangında, bazı hayvanlar telef oldu.

Mahalle sakinlerinden Furkan Çeşmeci, AA muhabirine, dün saat 13.00 civarında Alıç köyü yakınlarında yangını gördüğünü söyledi.

Görseli Büyüt

Yangını söndürmek için kendi traktörüyle desteğe gittiğini belirten Çeşmeci, şunları kaydetti:

“Ancak hiçbirimiz bu yangının buraya kadar gelebileceğini düşünmedik. Akşam saat 17.00 gibi köye geldiğimizde kül yağmaya başladı. Burada 12 kişi yaşıyordu. Köylünün çoğu Gölpazarı ilçesinde yaşıyor. Bazı hayvanları kurtarabildiler ama ölen hayvanlar da olmuş. Üst tarafta bazı koyunlar ve tavuklar ölmüş.”

Görseli Büyüt

“Hava sisli ve kül yağıyordu”

Hayvancılık ve çiftçilik yapan Ali Berk Keseli de yangının kendi köylerine gelebilmelerini tahmin edemediklerini anlattı.

Alıç köyü yakınlarında yangını gördüklerini aktaran Keseli, şunları kaydetti:

“Traktörle baktım ama ‘Bizim tarafa gelmez.’ dedik. Hava sisli ve kül yağıyordu. Diğer köylerden haber alıyorduk yangınla ilgili ama ben hiç imkân vermiyordum bize geleceğini. Hayvanları kamyonete yükledik. Bir tane hayvanım kaçmıştı, o yanmış, tavuklar yanmış. Buradaki 3 ev hariç diğerleri yanmış. Rüzgâr vardı, ben dağda koyunları gezdiriyordum. 10 dakikada köye geldik ama yangın da arkamızdan geldi.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
orman yangını sakarya bilecik
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