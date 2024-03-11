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Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 09:06
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2024 09:25
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Sakarya’da IŞİD operasyonu

Gözaltına alınan 33 kişi adliyeye sevk edildi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Sakarya’da IŞİD operasyonu
Fotoğraf: AA

Sakarya'da IŞİD’e yönelik operasyon düzenlendi, 33 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalanan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı.

Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 33 şüphelinin, "yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiğini” kaydetmişti.

(AS)

ışid
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