ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2025 13:36
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2025 13:38
1 dk Okuma

Sakarya’da 28 Ekim’e kadar yanıcı-patlayıcı madde satışı yasaklandı

Sakarya Valiliği, artan orman yangınlarına karşı aldığı tedbirleri duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sakarya’da 28 Ekim’e kadar yanıcı-patlayıcı madde satışı yasaklandı
Fotoğraf: Canva

Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarının artış göstermesi nedeniyle, ormanları korumak ve yangın riskini en aza indirmek için tedbirler alındı.

Bu kapsamda,1 Kasım’a kadar il genelinde ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, bu tedbire ek olarak 29 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri yanıcı-patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, alınan kararların uygulanması amacıyla emniyet, jandarma ve diğer kolluk birimleri tarafından aralıksız olarak denetimler yapılacak.

Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında gerekli idari ve adli işlemler uygulanacak. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
orman yangınları 2025 sakarya valisi sakarya orman yangınları
ilgili haberler
Temmuz ayındaki orman yangınları geniş çaplı yıkıma dönüştü
28 Temmuz 2025
/haber/temmuz-ayindaki-orman-yanginlari-genis-capli-yikima-donustu-309884
ISI ARTIYOR, YENİ YANGIN RİSKİ BÜYÜYOR
Orman yangınları: İki günde 10 bin hektar yandı
24 Temmuz 2025
/haber/orman-yanginlari-iki-gunde-10-bin-hektar-yandi-309800
TTB: Orman yangınları halk sağlığını tehdit eden çok boyutlu kriz alanları
30 Haziran 2025
/haber/ttb-orman-yanginlari-halk-sagligini-tehdit-eden-cok-boyutlu-kriz-alanlari-308973
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Bursa’daki orman yangını dördüncü gününde devam ediyor
Bugün 09:45
/haber/bursadaki-orman-yangini-dorduncu-gununde-devam-ediyor-309907
ilgili haberler
Temmuz ayındaki orman yangınları geniş çaplı yıkıma dönüştü
28 Temmuz 2025
/haber/temmuz-ayindaki-orman-yanginlari-genis-capli-yikima-donustu-309884
ISI ARTIYOR, YENİ YANGIN RİSKİ BÜYÜYOR
Orman yangınları: İki günde 10 bin hektar yandı
24 Temmuz 2025
/haber/orman-yanginlari-iki-gunde-10-bin-hektar-yandi-309800
TTB: Orman yangınları halk sağlığını tehdit eden çok boyutlu kriz alanları
30 Haziran 2025
/haber/ttb-orman-yanginlari-halk-sagligini-tehdit-eden-cok-boyutlu-kriz-alanlari-308973
Sayfa Başına Git