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Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2025 17:17
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2025 11:48
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Sakarya'dan Bilecik’e sıçrayan orman yangını dördüncü gününde

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle alevlerin yeniden yükseldiği yangın bölgesindeki köylerden bazıları tahliye ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sakarya'dan Bilecik’e sıçrayan orman yangını dördüncü gününde
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgârın etkisiyle yeniden büyüdü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgârın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük karayolu, çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Özellikle Vezirhan beldesi yakınlarındaki Paşalar mevkisinde yoğunlaşan alevler nedeniyle Medetli köyü tahliye ediliyor.

​​​​​​​Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle daha önce Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı.

Orman yangınlarında insanların rolü

Türkiye'deki orman yangınlarına dair yapılan araştırmalar, bu yangınların büyük bir kısmında insan faaliyetlerinin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda artan yangınların birçoğu insan kaynaklı hatalardan ya da kasıtlı eylemlerden kaynaklanıyor.

Araştırmalara göre, yangınların yüzde 90’ından fazlası insan kaynaklı. Bu oran, dikkatsizce atılan sigara izmaritleri, anız yakma, elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımlar gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Ayrıca, kasıtlı orman tahribatı ve yapılaşma için çıkarılan yangınlar bu durumu daha da kötüleştiriyor.

Türkiye Ormancılar Derneği'nin (TOD) 2023 yılında yayımladığı rapora göre, insan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında piknik ateşleri, tarla temizleme ve izinsiz yapılaşma gibi faaliyetler bulunuyor. TOD, raporunda yangınların büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığını vurgularken, yangınların yayılma hızının ise iklim krizi nedeniyle arttığını belirtiyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
orman yangını aşırı sıcaklar iklim krizi sakarya bilecik
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