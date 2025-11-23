Sakarya'da cezaevinde zehirlenen mahpus sayısı 266'ya yükseldi

Sakarya'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde akşam yemeğinin ardından 266 mahpus rahatsızlandı, 14 kişi hastanede tedavi görüyor, 252 kişi ise taburcu edildi.

Hazır konserve balık iddiası

İddiaya göre akşam yemeğinde mahpuslara hazır konserve balık dağıtıldı. Yemeğin ardından çok sayıda mahpus benzer şikayetlerle cezaevi revirine başvurdu.

Vaka sayısının artması üzerine cezaevi yönetimi sağlık birimlerinden destek istedi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 tutuklu ilk etapta ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Valilik: Ciddi bir sağlık durumu yok

Sakarya Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda dağıtılan akşam yemeğinin ardından bazı hükümlülerde gıda zehirlenmesi belirtileri görülmüş, ilk müdahaleler kurum revirinde yapılmıştır. Tedbir amaçlı 131 hükümlü hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar ciddi bir sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca cezaevi içinde önlem olarak sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar devam etmektedir.”

