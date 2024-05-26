Sait Faik kendi adası Burgaz’da anıldı

Modern Türk edebiyatının öncülerinden Sait Faik Abasıyanık, vefatının 70. yıl dönümünde Burgazada’da anıldı.

Ada Dostları Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, Darüşşafaka Cemiyeti, Adalar Su Sporları Kulübü ve Burgazada Sait Faik Abasıyanık Müzesi’nin iş birliğiyle geniş bir katılım oldu. Ayrıca Burgazada İskele Meydanı’nda bulunan Sait Faik Abasıyanık Anıtı yenilendi ve anıtın çevresi güzelleştirildi.

Etkinlikteki konuşmalarda, Sait Faik’in Ada’da olan önemi ve Ada’nın yazar için taşıdığı değer vurgulandı. Anmaya, Adalar’dan ve İstanbul’dan, başta yazar ve şairler olmak üzere çok sayıda ünlü sinemacı, yönetmen, ressam ve müzisyenin yanı sıra Sait Faik ve Ada dostları yoğun ilgi gösterdi.

Heykeltıraş Çağdaş Erçelik tarafından bilabedel yapılan Sait Faik Anıtı önündeki açılış töreni, Ada Dostları Derneği Başkanı İbrahim Aycan’ın konuşması ile başladı. Aycan, derneğin kuruluş misyonuna ve Adalar’ın sorunlarına değinerek mevcut durumda Faik’in kemiklerinin sızladığını söyledi:

Bu yıl yeniden ve hep beraber büyük ustayı anmak için bir aradayız. Ada Dostları olarak bu mirası yaşatmaya ve anma törenlerini her yıl düzenlemeye devam edeceğiz. Ada Dostları Derneği doğayı, çevreyi, mimari varlıkları, tarihî ve kültürel mirası korumak ve tanıtmak, kaçak yapılaşma ve çevre kirliliğine karşı mücadele etmek amacıyla 1989 yılında, Çelik Gülersoy başkanlığında kurulduğu tarihten bu yana Adalar’da yaşanmakta olan sorunlar artarak devam ediyor. Adalarımız gerileme çağını yaşıyor. İstanbul’un gözbebeği ve bir bütün hâlinde SİT alanı olan Adalar’ın değerlerine her gün yeni bir saldırı gerçekleşiyor. İstanbul’un kaosunu Adalar’a taşımak isteyenler sürekli yeni icatlar çıkararak tarihî, kültürel ve doğal mirasımıza saldırıyorlar. Dernek tüzüğümüze göre Adalar’ın SİT Alanı statüsünün korunması, esaslı ve süresiz bir hedeftir. Sait Faik yaşasaydı bu hedef için bizimle omuz omuza çalışırdı.

Aycan, Belediye Başkanı’nın sürekli bisiklete bindiğini, Kaymakam ve Başsavcı’nın da araç kullanmayarak aynı örnek davranışı sergilemelerini beklediklerini ekledi.

"Sait Faik’in hikâyeleri mutlaka okunmalı"

Ardından Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat bir konuşma yaptı. Akpolat, konuşmasında Sait Faik’in Adalı kimliğini ve insan sevgisini şu cümlelerle anlattı:

Burgazada deyince akla ilk gelen isimdir Sait Faik. Buranın insanını, doğasını kitaplarına taşıdı. Teknesine bindiği balıkçıyı, kahvede sohbet ettiği esnafı yazdı. Halkın içinde olmayı seven bir yazardı. İnsanları öylesine çok sevmiştir k, düşünceleri ne olursa olsun her insanla konuşmuş, onlarla birlikte sevinmiş, onlarla birlikte üzülmüştür. Sadece insanları değil, yaşadığımız doğayı da aynı duygularla okurlarıyla paylaşmıştır. İşte yaşadığı dönemde ve günümüzde çok sevilmesinin ve çok okunmasının nedeni budur. Teknolojinin hayatımıza bu kadar çok girdiği, insan ve doğa ilişkilerinin zayıfladığı, doğanın acımasızca katledildiği bu günlerde Sait Faik’in hikâyelerinin toplum ve özellikle çocuklarımız tarafından mutlaka okunması gerektiğine inanıyorum. Hem okullarımızda hem de Belediye binamızda Sait Faik’in eserlerinin bulunması ve okunması için gerekli çalışmaları yapacağız.

"Bütün farklılıkların arasındadır, yanındadır"

Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner de, Sait Faik’in öykücülüğü üzerine bir konuşma yaptı ve özetle şunları söyledi:

Hepinize merhaba. Sait Faik, bugün 118 yaşında! Bugün burada, Burgazada’da, Burgaz halkıyla yan yana olduğumuz gibi bütün İstanbul halkıyla da yan yanayız. Balıkçısı, işçisi, köylüsü, memuru, esnafı, meyhanecisi, kahvecisi, mahalle insanlarıyla, namuslusu da namussuzu da dâhil olmak üzere bir aradadır. Aramızdadır Sait Faik! ‘Sakarya Balıkçısı’nı yazdığı, doğduğu kent olan Sakarya halkıyla da Anadolu insanıyla da yan yanadır. Bütün farklılıkların arasındadır, yanındadır. Aramızdadır. Sait Faik, öykücülüğümüzün temel taşlarındandır. Yaşananı değil, yaşananları anlattığı öykülerinde kendisi de yaşananların içindedir, yaşananları yazmıştır. Sınırsız bir insan sıcaklığı ve insan sevgisiyle anlattığı insanları, içinde bulundukları doğa ve çevreyle betimler. Doğayı güzeller, güzellediği doğanın ardından gerçeği ve yaşam çelişkisini de görmezden gelmez. Göstermekten de geri kalmaz.

Anma programı, güne özel anı defterinin imzalanması, Ada Dostları Başkanı Aycan ve TYS Başkanı Özyalçıner tarafından tüm katılımcılara günün hatırasına teşekkür belgelerinin sunumu ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(HA)