Şair ve yazar Süreyya Berfe hayatını kaybetti

Şair ve yazar Süreyya Berfe, 80 yaşında hayatını kaybetti. Berfe, Meydan Larousse, Cumhuriyet Ansiklopedisi, Yirminci Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına katkı­da bulunmuştu.

Şiirleri 18 dile çevrilen Berfe, yarın ikindi namazında Urla Zeytinalanı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Değerli ağabeyimiz

Usta şair

SÜREYYA BERFE

Vefat etmiş.

Ailesine, dostlarına, okurlarına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/9CwsTFOt5S — Metin Celal (@mecezey) January 9, 2024

1943’te İstanbul’da dünyaya gelen yazar, 1960’ta Çanakkale Lisesi’ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğrenim gördü. İstanbul’da yayınevlerinde, reklam şirkelerinde çalıştı. Metin yazarlığı yaptı.

İzmir'de bir bakım evinde yaşadığı bilinen ve asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan edebiyatçı, yazı hayatı boyunca birçok ödüle de değer görüldü.

Ali Özgentürk ile Asyalı dergisini çıkaran Berfe, 1976'da Can Yayınevi'nde çalıştı. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yaptı.

İlk şiiri 1962'de Yön dergisinde okurla buluşan Berfe, daha sonra şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965'e kadar Düzlem, Zeren, Yelken, Şiir Sanatı, Türk Dili, Somut gibi dergilerde, daha sonraki şiir ve yazılarını Papirüs, Yeni Dergi, Yazı, Forum, Oluşum, Soyut, Somut, Ant, Yeni Edebiyat, Yeni a, Birikim, Milliyet Sanat, Defter, Kitap-lık, Gösteri, Yeni Gazete ile Ulus dergi ve gazetelerinde yayımladı.(AÖ)