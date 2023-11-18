Şair Öztürk ve eşi serbest bırakıldı

Şair-yazar Fadıl Öztürk ile eşi Berrin Bicek Öztürk, dün (17 Kasım) sabah saatlerinde İzmir'in Tire ilçesindeki evlerine yapılan baskında gözaltına alınarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MA'nın haberine göre Öztürk çiftinin avukatı İhsan Metin Erdoğan, Fadıl Öztürk’ün 2021 sonrası sosyal medya paylaşımları, eşi Berrin Bicek Öztürk'ün ise tek bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyetteki ifade işlemleri ardından Fadıl Öztürk ve Berrin Bicek Öztürk, akşam saatlerinde savcılığa sevk edildi.

Öztürk çifti, yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

(NT)