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Yayın Tarihi: 18 Kasım 2023 11:45
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2023 11:53
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Şair Öztürk ve eşi serbest bırakıldı

Avukat İhsan Metin Erdoğan, şair Fadıl Öztürk ve eşi Berrin Bicek Öztürk'ün sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/18/sair-ozturk-ve-esi-serbest-birakildi.jpg

Şair-yazar Fadıl Öztürk ile eşi Berrin Bicek Öztürk, dün (17 Kasım) sabah saatlerinde İzmir'in Tire ilçesindeki evlerine yapılan baskında gözaltına alınarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MA'nın haberine göre Öztürk çiftinin avukatı İhsan Metin Erdoğan, Fadıl Öztürk’ün 2021 sonrası sosyal medya paylaşımları, eşi Berrin Bicek Öztürk'ün ise tek bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyetteki ifade işlemleri ardından Fadıl Öztürk ve Berrin Bicek Öztürk, akşam saatlerinde savcılığa sevk edildi.

Öztürk çifti, yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

(NT)

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