Şair Nisa Leyla’ya, Lucius Annaeus Seneca ödülü

2024 Lucius Annaeus Seneca Uluslararası Çağdaş Edebiyat Akademik Birincilik Ödülü, Türkiye’den şair Nisa Leyla’ya verildi.

Nisa Leyla’nın Nakibim isimli dosyası, akademinin senato kararıyla 1400 dosya arasından birinciliğe layık görüldü.

Nisa Leyla’nın “Nakibim” adlı dosyasını İtalyancaya, soprano Burcu Büken Kuru çevirdi.

Ödül töreni Ekim 2024'de İtalya'da yapılacak.

Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea 'Lucius Annaeus Seneca (Uluslararası Çağdaş Edebiyat Akademik Ödülü), her yıl İtalya'da, Accademia delle Arti Filosofiche e Scientifiche tarafından düzenleniyor.

Türkiye’den ilk olarak 2021 ve 2022 yıllarında yazar, şair Serpil Devrim’e verilen ödül, 2023 yılında şair Tarık Günersel’e verildi. Serpil Devrim, Seneca Akademisinin senato üyesi ve Türkiye elçisi.

(AS)