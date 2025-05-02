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YAŞAM
Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2025 10:40
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2025 10:57
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Şair Fadıl Öztürk yaşamını yitirdi

Fadıl Öztürk için bugün (2 Mayıs Cuma) saat 13.00’te İzmir Balçova Cemevi’nde bir tören düzenlenecek. Ardından İzmir / Bayındır’a bağlı Gaziler Köyü'nde toprağa verilecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, şair ve yazar Fadıl Öztürk, koyu yeşil bir triko kazak giymiş halde, kucağında beyaz bir yavru kediyle otururken görülüyor. Öztürk’ün başı eğik, sevgi ve huzur dolu bir ifadeyle kucağındaki kediye bakıyor. Yüzündeki sakin tebessüm, onun duyarlı ve sevecen kişiliğini yansıtıyor.

Şair ve yazar Fadıl Öztürk, kanser tedavisi gördüğü İzmir’deki Ege Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Türkiye edebiyatında hem şiiriyle hem de politik duruşuyla iz bırakan Fadıl Öztürk, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

Fadıl Öztürk kimdir?
Fadıl Öztürk kimdir?
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5 Kasım 2024’te konulan teşhisin ardından Aralık ayında tedavisine başlanan Öztürk, bir süre önce yoğun bakım servisine alınmıştı. Tüm çabalara rağmen, 1 Mayıs 2025 gecesi yaşamını yitirdi.

Cenaze Programı

Fadıl Öztürk için bugün (2 Mayıs Cuma) saat 13.00’te İzmir Balçova Cemevi’nde bir tören düzenlenecek. Ardından İzmir / Bayındır’a bağlı Gaziler Köyü'nde toprağa verilecek.

10 yıl cezaevi, 40 yıl direniş ve şiir

Fadıl Öztürk, 12 Eylül darbesinin ardından tutuklandı ve Türkiye’nin çeşitli cezaevlerinde 10 yıl hapis yattı. Cezaevinde hazırladığı şiir dosyası “Suyu Uyandırın Sesim Olsun” ile Enver Gökçe Şiir Ödülü'nü aldı. 1991’de çıkan af yasasıyla özgürlüğüne kavuştu.

Cezaevinden sonra edebiyat ve siyaset alanındaki üretkenliğini sürdüren Öztürk, Piya Kolektifi içinde yer aldı. Ütopiya ve Kunduz Düşleri gibi yayınların yanı sıra birçok dergi ve gazetede şiir ve yazılar yayımladı. 2018 yılında Artı Gerçek gazetesindeki yazıları nedeniyle gözaltına alınmış, yargılama sonucu 1 yıl 10 ay hapis cezası almış ancak cezası 5 yıl süreyle ertelenmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
fadıl öztürk şair gazeteci yazar
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ilgili haberler
Ah Sevgili Fadıl!
Bugün 14:33
/yazi/ah-sevgili-fadil-307061
Artı Gerçek Yazarı Fadıl Öztürk Gözaltında
5 Ocak 2018
/haber/arti-gercek-yazari-fadil-ozturk-gozaltinda-193017
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