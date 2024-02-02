Saint Antuan Katolik Kilisesi’ne Kâbe ve Türk bayraklı mektup

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan, kentin en büyük ve cemaati en kalabalık Katolik kilisesi Saint Antuan’a, içerisinde Kâbe ve Türk bayrağı çizimi olan bir mektup gönderildi.

Üzerine Türk bayrağı örtülü Kâbe resimlerinin fotoğrafını, kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu paylaştı. Hatipoğlu, IŞİD’in saldırdığı Santa Maria Kilisesi’nin de avukatı.

Konuyla ilgili bianet’e bilgi veren Hatiopoğlu, Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıdan sonra ayinlerde ve giriş-çıkışlarda güvenlik önlemlerinin artıldığını; ancak bu önlemlerin titizlikle sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

"İki ay önce mazot dökülmüştü"

Hatipoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Karakalemle çizilmiş iki ayrı resim gönderildi Saint Antuan’a, üzerlerinde Kâbe ve Türk bayrağı olan. Bir resimde kalem de var. Mektubu gönderen kişi, kargocuyu şikâyet etmiş, kargomu geç götürdü diye. Savcıya verdik resimleri ve Santa Maria Kilisesi dosyasına eklettik. İki ay önce de kilisenin önüne mazot dökülmüş ve yangın çıkarma girişimi olmuştu. Mazot yanmamış; ama benzin dökseler yanacaktı kilise. Bunları paylaşmamıştık; ama saldırılar üst üste gelince paylaşmamız gerektiğini düşündük.

"Saldırılardan ötürü kiliselerin cemaatlerinde bir korku ve tedirginlik var. Santa Maria Kilisesi saldırısından sonra, İstanbul kiliselerindeki ayinlerde ve giriş-çıkışlarda güvenlik önlemleri artırıldı. Ama şu an ülkenin gidişatı din üzerinden çatışma ortamını salık verdiği için, bazı kişi ve örgütler de bu çatışma ortamını ikonik mabetler üzerinden kullanmaya çalışıyor. Buna mahal vermemek lazım.

"Önlemler devam etmeli"

"İstanbul, çok sayıda kiliseye ev sahipliği yapan bir şehir: Ortodoks, Protestan, Katolik, Gregoryan… Saint Antuan ise İstanbul’daki en büyük ve en önemli kiliselerden. İstiklâl Caddesi'nin ortasında ve etkileyici bir mimariye sahip. Bunların yanı sıra herkesin çok rahat erişebileceği bir yerde.

"Emniyet güçleri evet, olaylar olduktan sonra yapanları çabuk yakalıyor; ama olaylar, saldırılar olmadan bu insanları bulmak lazım. Sürdürülebilir güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor. Saldırı oldu, üç-beş hafta güvenlik önlemi alalım demekle olmuyor."