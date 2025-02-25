Sahte alkol zehirlenmeleri alarm veriyor

Türkiye Psikiyatri Derneği, metanol içeren alkollü içeceklerin neden olduğu zehirlenmelerin önlenmesi için acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak yetkilileri uyardı.

Dernek yaptığı açıklamada, sahte içkilerin yaygınlaşmasının temel nedenlerinden birinin yüksek fiyatlandırma ve vergi politikaları olduğu belirtilerek, insanların güvenli içkiye ulaşamamasının, sahte üretimi bir sektör haline getirdiği ifade edildi:

"Acil müdahale edilmeli"

Açıklama şöyle, “Sahte alkollü içecek üretimi, bir halk sağlığı sorununa dönüşmüştür ve bu ölümler önlenebilir ölümlerdir. Metanol (metil alkol), otomotiv sanayinde, çözücülerde, boyalarda ve en sık kolonya gibi ürünlerde kullanılan bir kimyasaldır. Ancak insan tüketimi için son derece zehirlidir. Vücuda girdikten sonra metabolize olarak körlük, sinir sistemi hasarı ve ölüme yol açabilir.

Türkiye’de metanol zehirlenmesine bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu, kaçak yollarla üretilen sahte alkollü içeceklerin tüketiminden kaynaklanmaktadır.

Metanol zehirlenmesi, tüketim sonrası ilk 5 saatte sarhoşluk belirtileriyle kendini gösterebilir. Ancak asıl etkileri 10-24 saat içinde ortaya çıkar ve görme bozukluklarından böbrek yetmezliğine kadar birçok kalıcı hasara neden olabilir. Acil müdahale edilmezse koma ve ölümle sonuçlanabilir."

"Sadece yasal yaptırımlar yetmez"

Türkiye Psikiyatri Derneği, sahte içki üretimi ve tüketimiyle mücadelede yalnızca yasal yaptırımların yeterli olmadığını, önleyici hizmetlerin de ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kamu Bilgilendirme Kampanyaları:

Sahte alkol tüketiminin tehlikeleri hakkında toplumun bilinçlendirilmesi, medya kampanyaları ve bilgilendirme çalışmaları artırılmalı.

Üniversiteler, öğrenci yurtları ve kamu alanlarında farkındalık çalışmaları yürütülmeli.

Denetim ve Yaptırımlar:

Alkollü içecek üretimi ve satışı daha sıkı denetim altına alınmalı.

Ruhsatsız ve kaçak üretim yapan işletmelere karşı cezai yaptırımlar artırılmalı.

Metanol içeren sahte içeceklerin piyasaya sürülmesini engellemek için etkin izleme sistemleri oluşturulmalı.

Acil Müdahale Mekanizmalarının Güçlendirilmesi:

Metanol zehirlenmesiyle ilgili acil servislerde tanı ve tedavi süreçleri hızlandırılmalı.

Sağlık çalışanlarına metanol zehirlenmesi belirtileri ve antidot tedavisi konusunda eğitimler verilmeli.

Hastanelerde fomepizol ve etanol gibi antidotlara kolay erişim sağlanmalı.

Vergi Politikalarının Gözden Geçirilmesi:

Alkol fiyatlandırma politikaları, halk sağlığı gözetilerek düzenlenmeli.

Yüksek vergiler nedeniyle halkın sahte alkole yönelmesini önlemek adına ulaşılabilir ve güvenli seçenekler sunulmalı.

Zehir Kontrol Merkezlerinin Güçlendirilmesi:

Metanol zehirlenmesi vakalarının hızlı tespiti için erken uyarı sistemleri kurulmalı.

Zehirlenme vakalarının raporlanması ve önleyici sağlık müdahalelerinin hızla uygulanması sağlanmalı.

Uluslararası Standartlara Uyum:

Alkol satışı yapılan işletmelerde yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale getirilmeli.

Sahte alkol üretiminin önüne geçmek için uluslararası kalite kontrol mekanizmaları uygulanmalı.

Metanol zehirlenmeleri, bireysel bir sorun değil, halk sağlığını tehdit eden bir krizdir. Türkiye Psikiyatri Derneği, bu ölümlerin engellenebilir olduğunu ve alınacak etkili önlemlerle sahte alkolden kaynaklanan sağlık kayıplarının büyük ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor.

Yetkililere çağrı:

"Halk sağlığını korumak için denetimler artırılmalı, kamuoyu bilinçlendirilmeli ve koruyucu sağlık politikaları acilen hayata geçirilmelidir. Çünkü her geçen gün, sahte alkol yüzünden bir kişi daha hayatını kaybediyor."

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(EMK)