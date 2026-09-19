Şahro Turabdinoyo: Süryaniler Midyat’taki etkinlikte buluştu

Süryani Dernekler Federasyonu (SÜDEF) tarafından 2004 yılında başlatılan “Şahro Turabdinoyo” (Turabdin Gecesi) etkinliği, bu yıl 14 Eylül’de Midyat Akitu Otel’de üçüncü kez düzenlendi.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve Turabdin bölgesindeki köylerden gelen 500’den fazla Süryani geceye katıldı. Gece, müzik, halay ve zılgıtlarla kutlandı.

Turabdin, Mardin ’in Midyat ve Nusaybin ilçeleri ile çevresini kapsayan, Süryani Hristiyanlığının kadim merkezlerinden biri olan tarihsel ve kültürel bölgenin adı.

SÜDEF Başkanı Evgil Türker, etkinliğin ilk kez 2004’te uydu üzerinden yayın yapan Süryani kanalı Suroyo TV için düzenlendiğini ve o yıl katılımın 800-900 kişiye ulaştığını hatırlattı. Türker, etkinliğin 2025’te ikinci kez yapıldığını, bu yıl ise üçüncü kez düzenlendiğini söyledi.

Gecelerin amacının yalnızca eğlence olmadığını belirten Türker, Süryanilerin yıllarca kendi topraklarından uzakta yaşamak zorunda kaldığını anlattı.

90’lı yıllarda, hatta 2005’e kadar hiç kimse izine dahi gelip gitmiyordu. O dönem Süryaniler için tehlike bölge halklarına göre çok daha fazlaydı. Faili meçhuller, çatışmalar şehirlerde, kırsalda çok yoğundu. –SÜDEF Başkanı Evgil Türker

“Süryaniler nerede çatışma olduysa göç etmek zorunda kaldı”

Türker, 2005’ten sonra Süryanilerin yavaş yavaş anavatanlarına yönelmeye başladığını, son yıllarda çatışmasızlık ortamıyla birlikte dönüşlerin arttığını söyledi.

Süryaniler nerede bir çatışma olduysa göç etmek zorunda kaldı; Suriye’de, Irak’ta, Lübnan’da, Türkiye’de. Yüzyıllardır bu savaşlar içinde yaşaya yaşaya göç etmek zorunda kaldık. –SÜDEF Başkanı Evgil Türker

*Evgil Türker

“Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı bizim için de önemli”

Türker, Kürt sorununun çözümüne yönelik sürece de değinerek şunları söyledi:

Sayın Öcalan’la Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri arasındaki görüşmeler sonucunda PKK silahlı mücadeleyi sonlandırdı, demokratik bir mücadeleye geçti. Bu süreç Süryaniler için de hayati önemde. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı Süryaniler olarak biz de destekliyoruz, bizim için de önemli.

“7 bin yıllık geçmiş, parmakla sayılacak nüfus”

Türker, bölgenin Süryaniler açısından tarihsel önemine değinerek Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Urfa’dan Hakkari’ye ve Irak sınırına kadar uzanan bölgenin yüzyıllar boyunca Süryanilerin yaşam alanı olduğunu söyledi.

“Süryanilerin bu bölgede 7 bin yıllık geçmişi var. Ne yazık ki bugün parmakla sayılabilecek kadar az bir nüfusları kaldı. –SÜDEF Başkanı Evgil Türker

Demokratikleşme sürecinin ilerlemesiyle Süryanilerin yeniden kendi topraklarını ziyaret etmesini ve geri dönüşlerin artmasını umduklarını belirten Türker, “Biz SÜDEF olarak ve diğer kurumlarımızla bu mücadelemizi vereceğiz. Türkiye hepimizindir. Sadece şu ırkın bu ırkın değildir” dedi.

Türker, benzer gecelerin bölgedeki başka köylerde de düzenlendiğini ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

“Diasporadaki herkesin geri dönmesini bekliyoruz”

SÜDEF yöneticisi Matay Türker, etkinliğin temel amacının diasporada yaşayan Süryanilerle Turabdin’de yaşayanları buluşturmak olduğunu vurguladı.

“Türkiye’de yeni bir süreç var, bu süreç tüm halkların yararına” diyen Türker, diasporadaki Süryanilere çağrı yaptı:

Doğup büyüdükleri köylere gelip yeniden inşa etmelerini diliyoruz. Burada kardeşçe, huzur içinde yaşayabiliyoruz.

*Matay Türker

Süryani sanatçı Sharro sahne aldı

Geceye katılan Tuma Özdemir, etkinliğin Suroyo TV’nin kuruluşu anısına düzenlendiğini söyledi.

Süryani sanatçı Sargon Sharro’nun sahne aldığı geceye İstanbul’dan ve dünyanın farklı yerlerinden Süryanilerin katıldığını belirten Özdemir, “Gelen herkes bize Süryani folklorünü, şarkılarını, ezgilerini yaşattı” dedi.

(Yİ/VC)