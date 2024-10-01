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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2024 12:27
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2024 12:36
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SAHNE’den ‘sanatsal üretim fonu’ için açık çağrı

Fon kapsamında seçilen eser ya da eserler, Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle seçilen mekânda 1 yıl boyunca sergilenecek. Başvurular için son tarih 4 Ekim.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SAHNE’den ‘sanatsal üretim fonu’ için açık çağrı
Görsel: Canva

Türkiye Avrupa Vakfı’nın (TAV) yürütücülüğünde Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen SAHNE: Sahte Haberler ve Nefret Söylemi ile Mücadele Projesi kapsamında "Sanatsal Üretim Fonu" ile sanatçılar desteklenmeye devam ediliyor.

SAHNE projesinin sanatsal üretim açık çağrısı kapsamında Türkiye'de ikâmet eden, görsel sanatlar alanında veri temelli sanat disiplini içinde çalışan sanatçıların, sanat inisiyatiflerinin ve galerilerin başvurularının değerlendirilerek, üretim sürecine finansal destek sağlanacak ve seçilecek eser kalıcı olarak sergilenecek.

Açık çağrıya başvuracak sanatçıların en az üç yıllık sanatsal geçmişe sahip olmaları ve bunu başvuru esnasında belgelemeleri bekleniyor.

Hangi içerikler ile başvurabilirsiniz?

Başvurular, veri görselleştirme ile nefret söylemi, ayrımcılık, dezenformasyona dair çekilen verinin fotoğraf, ses, video ve yerleştirme mecralarından birkaçını aynı anda içeren disiplinlerarası bir işe yönelik olarak gerçekleştirilebilir.

Sürecin tüm yönetimi Türkiye Avrupa Vakfı tarafından sağlanacak. Desteklenecek eser ya da eserlerin seçimi; sanatçı, küratör, kültür yöneticisi, akademisyen, gazeteci, insan hakları aktivisti, proje yöneticisi ve güncel sanat eleştirmeni arasından oluşacak bir bağımsız jüri tarafından yapılacak.

Sanat eserleri için toplam 50 bin euro bütçe ayrıldı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda, bu bütçe sınırı içinde kalarak en fazla 50 bin euroya kadar bir proje ya da 8 esere kadar destek sağlanabilecek.

Seçilen eser, Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle 1 yıl boyunca Terra Santa’da sergilenecek.

Başvurular için son tarih 4 Ekim 2024. Başvuru formu için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiye Avrupa Vakfı sahne TAV
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/haber/sahne-projesinden-uyari-paris-2024-olimpiyatlarinda-transfobi-ve-irkciligin-kesisimi-298166
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