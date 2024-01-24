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Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 11:36
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2024 11:36
2 dk Okuma

SahNe Projesi’nden Seçim Haberciliği'nde Sosyal Medya Verisi Eğitimi

Eğitim programına yerel, ulusal ve dijital basın mensupları, bağımsız gazeteciler ve içerik üreticileri başvurabiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
SahNe Projesi’nden Seçim Haberciliği'nde Sosyal Medya Verisi Eğitimi

Türkiye Avrupa Vakfı, SahNe (Sahte Haberler ve Nefret Söylemiyle Mücadelede Erken Uyarı Sistemi) projesi kapsamında Seçim Haberciliği'nde Sosyal Medya Verisi Eğitimi düzenleyecek.

27 Ocak'ta İstanbul’un Şişli ilçesindeki Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) Akademi ofisinde düzenlenecek eğitimin temel amacı gazetecilere, yerel ve ulusal seçim süreçlerinde sosyal medya verisinin habercilikte nasıl daha etkin ve bilinçli kullanabilecekleri ile ilgili bilgi kazandırmak. 

Program aynı zamanda gazetecilerin gündemi daha kolay bir şekilde takip edebilmelerini, yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadele edebilmelerini ve veri görselleştirmeyi nasıl kullanabileceklerini anlamalarını hedefliyor.

IPS İletişim Vakfı/bianet’ten yeni yayın: Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi
IPS İletişim Vakfı/bianet’ten yeni yayın: Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi
3 Ocak 2024

Kimler başvurabilir?

Avrupa Birliği desteğiyle 2021 Aralık'tan bu yana yürütülen proje kapsamında düzenlenecek eğitim programına katılan gazetecilerin, telif karşılığında içerik üretimleri desteklenecek.

Programı tamamlayan gazeteciler, program sonunda kendi isimlerine düzenlenen katılım sertifikaları alacak.

Eğitim programına yerel, ulusal ve dijital basın mensupları, bağımsız gazeteciler ve içerik üreticileri başvurabiliyor. Son başvuru tarihi yarın (25 Ocak 2024).

Program 

Seçim Sürecinde Yanlış Bilgi, Dezenformasyon ve Olgu Kontrolü 
Eğitmen: Mehmet Şafak Sarı 

  • Yanlış bilgi ve dezenformasyonun tanımı ve seçim sürecindeki etkileri.
  • Gerçek kontrolü yöntemleri ve doğrulama araçları.
  • Katılımcılara, güvenilir bilgi kaynaklarını belirleme ve kullanma becerileri kazandırmak.

Seçim Sathında Habercilik ve İzleme Faaliyeti (Monitoring
Eğitmen: Esra Yalçınalp

  • Seçim sürecindeki habercilik standartları ve etik kurallar
  • Seçim sürecinde gündem takibi, haber kaynakları

15 dakika ara  

Dijital Hikaye Anlatıcılığı ve Veri Görselleştirme 
Eğitmen: Emre Kızılkaya 

  • Sosyal medya verisi ve istatikler neden önemli?
  • Sosyal medya verilerinin ve istatistiklerin gazetecilikte kullanım alanları.
  • Verilerin etkili bir şekilde görselleştirilmesi ve anlatılması.

Eğitimle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. (TY) 

yerel seçim Seçim 2024 Türkiye Avrupa Vakfı TGS Akademi seçim haberciliği
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