‘Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme’: Diğer ülkelerde nasıl?

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) "Hayvanları Koruma Kanunu"nda yapmayı planladığı değişiklik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kulislerinde ve sosyal medyada konuşuluyor.

Sokakta yaşayan hayvanları ve esasen tüm toplumu ilgilendiren yasa değişikliğinin henüz kesin olmayan taslağına göre, barınaklara bırakılan/barınaklarda yaşayan köpekler 30 gün içerisinde “sahiplenilmezse” enjeksiyon ile uyutulacak, yani öldürülecek. “Sahiplenilen” ve uyutulan köpeklerden sonra boşalan barınaklara yeni köpekler getirilecek ve süreç bu şekilde ilerleyecek.

Avrupa’da durum ne?

Yasa değişikliğinden övgüyle bahsedenlerin argümanlarının başında, uygulamanın “Avrupa’da da bu şekilde” olduğu geliyor. Bazı Avrupa ülkelerinde durum Türkiye’de gerçekleştirilmek istenenne benzer bir şekilde ilerlese de hayvan hakları savunucuları sürece daha çok dahil ediliyor ve yasalar, hayvanları daha çok koruyor. Örneğin Belçika’da 1998 yılından bu yana köpeklere zorunlu olarak çip takılıyor. Türkiye’de bu uygulamanın yürürlüğe girmesi ise çok yeni: 2022 yılı.



Sokaklardaki köpeklerin barınaklara getirildiği Belçika’da, “sahiplendirilemeyen” hayvanlar barınaklarda yaşamaya devam ediyor. Hayvanlar sadece tıbbi nedenlerle uyutuluyor.

"Hayvan düşmanlığı, faşizm inşasının önemli ayaklarından biri"

Almanya’da köpek “sahiplenmek” vergiye tabi. Sokakta yaşayan köpekler barınaklara yerleştiriliyor ve uyutulmaları söz konusu değil.

İsveç’te tüm köpeklerin çip ile kayıt altına alınması zorunlu ve ömür boyu hizmet veren köpek barınakları mevcut. Köpekler yalnızca acı çekmeleri veya insanlara zarar vermeleri durumunda belediyelerin izniyle uyutuluyor. Polonya’da hayvanlara barınakta çip takılıyor ve bakımları yapılarak kısırlaştırılıyor.

Yunanistan, sokaktaki hayvanlar için en doğru çözümü hayata geçiren ülkelerden. Evcil hayvanlar için nüfus kaydı oluşturulan ülkede hayvanların sadece bir kez yavrulamalarına izin veriliyor. Sokaktaki hayvanlar toplanarak kısırlaştırılıyor ve üç ay boyunca barınakta kalıyorlar. Üç ayın sonunda hayvanları kimse “sahiplenmezse,” köpekler tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

İtalya’da hayvanlar önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Herhangi bir “sahibi” bulunamayan köpekler, barınaklara gönderiliyor ve burada kalmaya devam ediyor. Agresif davranışlara sahip olanlar uyutulabiliyor.

İsviçre’de sokaktaki hayvanlar barınaklara alınıyor ve “sahiplendirilemeyen” hayvanlar uyutulmuyor. Hayvan hapishaneleri olarak da bilinen barınaklar da, Türkiye’deki barınaklara göre elbette daha hijyenik koşullara sahip.

İspanya’da evcil hayvanlara çip takılması ve hayvanların kısırlaştırılması zorunlu. Birlikte yaşadıkları hayvanları sokağa terk edenlere ise on binlerce Euro para cezası kesiliyor. Fransa’da da benzer bir şekilde evcil hayvanları sokağa terk edenlere 3 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezası veriliyor. Türkiye'de bir hayvanı sokağa terk etmenin cezası 30 bin TL. (TY)