“Sahip olduğunuz hangi meziyetiniz sizi diğer insanlardan üstün kılıyor?”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili George Aslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Yahudi ve Hıristiyanlara karşı kullanılan ayrımcı ve nefret söylemi içeren ifadelerle ilgili dün (29 Mayıs) Meclis’te açıklama yaptı.

Aslan, ayrımcı söylemleri reddettiklerini söyleyerek şöyle dedi:

“Geçtiğimiz günlerde bu kürsüde bir milletvekili, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarıyla ilgili konuşurken ‘Yahudi Yahudiliğini, Hıristiyan Hıristiyanlığını, tabiri caizse gavur gavurluğunu yapıyor; ama Müslüman Müslümanlığını bugüne kadar yapmadı. Kimden yanasın? Gavurdan mı, Müslümandan mı?’ şeklinde laflar sarf etti.

“Bu ifadeler Hıristiyan ve Yahudilere yönelik aşağılayıcıdır, ayrımcıdır ve nefret söylemi içermektedir. Bu zihniyete sahip olanlar nedense, Müslüman olmayan herkese hakaret etme, herkesi aşağılama ve ötekileştirme hakkını kendilerinde bulabiliyorlar ve bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Çünkü hesap soracak bir yargının da siyasi bir iradenin de olmadığını çok iyi biliyorlar. Aksine, bu sözlerinden dolayı alkış bile alabiliyorlar.

Yahudi ve Hristiyanlara karşı Meclis’te kullanılan nefret içerikli ifadeleri reddediyoruz. pic.twitter.com/S8sN1XRNxg — George Aslan (@george_aryo) May 30, 2024

“İsrail’e küfür etmekten başka ne yapıyorsunuz?”

“Şeriatla yönetilen bir ülkedeymişiz gibi, Müslümanları diğer insanlardan üstün gören hastalıklı bir zihniyettir bu. Bu hastalıklı zihniyete sahip insanlara sormak lazım: Sahip olduğunuz hangi meziyet sizi diğer insanlardan üstün kılıyor? Hangi alanda neyi başardınız? İnsanlığa herhangi bir katkınız var mı? Kendinizi sorgulamanız gerekirken tek yaptığınız hakaret etmek. Diğer yandan, o gavur dediğiniz ülkelerin vatandaşları Filistin halkıyla dayanışmak için her gün eylemler, protesto gösterileri düzenliyor.

“İsrail’e küfür etmekten başka ne yapıyorsunuz? Burada bir ikiyüzlülük söz konusu. Müslüman Filistin diye diye, meseleyi bir halkın özgürlük meselesi olmaktan çıkarıp Yahudi-Müslüman çatışması haline getirmeye çalışanlar bu davaya en büyük zararı vermiştir. Bunda Türkiye’nin de sözünü ettiğim zihniyetin de katkısı büyük.” (TY)