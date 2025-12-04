ENGLISH KURDÎ
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2025 10:49
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2025 11:03
2 dk Okuma

“Şahintepe Son Dakika” hesabı yöneticileri halk dayanışması üyelerini tehdit etti

Şahintepe Halk Dayanışması’nın teşhiri sonucunda, sayfanın AKP Başakşehir Gençlik Kolları üyeleri tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Şahintepe Son Dakika” hesabı yöneticileri halk dayanışması üyelerini tehdit etti
Fotoğraf: Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu

“Şahintepe Son Dakika” isimli Instagram sayfasının yöneticileri, İstanbul Başakşehir’e bağlı Şahintepe Mahallesi’nde rantsal dönüşüme karşı mücadele eden Şahintepe Halk Dayanışması üyelerine saldırdı.

Dayanışma üyeleri, hesap yöneticilerini mahallede tespit ederek kimliklerini ifşa etti. Görüntülere yansıyan anlarda, yöneticilerden birinin arkadaşlarını ölümle tehdit ettiği görüldü.

Söz konusu Instagram hesabı, uzun süredir imar uygulamalarına karşı açılan davaları itibarsızlaştıran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef gösteren ve Başakşehir Belediyesi’ni aklayan içerikler yayımlıyordu. Şahintepe Halk Dayanışması’nın teşhiri sonucunda, sayfanın AKP Başakşehir Gençlik Kolları üyeleri tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

Dayanışma açıklamasında saldırının nedeninin bu kimliklerin deşifre edilmesi olduğu belirtilerek, trol hesap üzerinden yayılan yalan ve çarpıtılmış haberlerin halkın güvenini hedef aldığı vurgulandı.

Açıklama şöyle:

“Rantçılara çanak tutan trol hesap yöneticileri arkadaşlarımıza saldırdı. Arkadaşlarımızın olay anını kameraya alması karşısında trollerden birisi yüzünü kapatırken bir diğeri ise arkadaşımızı öldürmekle tehdit etti. Trol hesap deşifre edilmiştir. Halkın vergileriyle yürütülen ve halkı yanıltan çarpıtmalardan sorumlu olanlar hesap verecek.”

Açıklamada ayrıca, trol hesabın Facebook Meta’dan aldığı reklam desteğinin kaynağının da AKP Başakşehir Teşkilatı olduğu iddia edildi. Dayanışma, saldırganlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ve olay karşısında sessiz kalmayacaklarını bildirdi.

Şahintepe Halk Dayanışması açıklamasını, “Şahintepe halkı birilerinin dışarıdan gelip yalan haberler yaymasına izin vermeyecektir. Şahintepe halkındır, halkın kalacak!” dedi.

(EMK)

ilgili haberler
AKP'li Meclis üyesinin yumruk attığı Şahintepe halkı: Mahallemiz bizimdir
20 Ocak 2025
/haber/akp-li-meclis-uyesinin-yumruk-attigi-sahintepe-halki-mahallemiz-bizimdir-303767
Şahintepeliler “rantsal dönüşümü” yargıya taşıdı
9 Aralık 2022
/haber/sahintepeliler-rantsal-donusumu-yargiya-tasidi-271205
Şahintepe'de “kentsel dönüşüm” planlamalarına karşı itiraz dilekçesi verildi
30 Kasım 2022
/haber/sahintepe-de-kentsel-donusum-planlamalarina-karsi-itiraz-dilekcesi-verildi-270760
