“Şahintepe Son Dakika” hesabı yöneticileri halk dayanışması üyelerini tehdit etti

“Şahintepe Son Dakika” isimli Instagram sayfasının yöneticileri, İstanbul Başakşehir’e bağlı Şahintepe Mahallesi’nde rantsal dönüşüme karşı mücadele eden Şahintepe Halk Dayanışması üyelerine saldırdı.

RANTÇILARA ÇANAK TUTAN TROL HESAP YÖNETİCİLERİ ARKADAŞLARIMIZA SALDIRDI!..



Şahintepe Son Dakika isimli trol Instagram sayfasının yöneticileri mahallede suçüstü yakalanarak ifşa oldu. Troller, sayfanın yalan ve çarpıtmalarını halka ifade eden arkadaşlarımıza saldırdı. pic.twitter.com/jZ77FmKvCh — Şahintepe Halk Dayanışması (@dayansahintepe) December 2, 2025

Dayanışma üyeleri, hesap yöneticilerini mahallede tespit ederek kimliklerini ifşa etti. Görüntülere yansıyan anlarda, yöneticilerden birinin arkadaşlarını ölümle tehdit ettiği görüldü.

Söz konusu Instagram hesabı, uzun süredir imar uygulamalarına karşı açılan davaları itibarsızlaştıran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef gösteren ve Başakşehir Belediyesi’ni aklayan içerikler yayımlıyordu. Şahintepe Halk Dayanışması’nın teşhiri sonucunda, sayfanın AKP Başakşehir Gençlik Kolları üyeleri tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

Dayanışma açıklamasında saldırının nedeninin bu kimliklerin deşifre edilmesi olduğu belirtilerek, trol hesap üzerinden yayılan yalan ve çarpıtılmış haberlerin halkın güvenini hedef aldığı vurgulandı.

Açıklama şöyle:

“Rantçılara çanak tutan trol hesap yöneticileri arkadaşlarımıza saldırdı. Arkadaşlarımızın olay anını kameraya alması karşısında trollerden birisi yüzünü kapatırken bir diğeri ise arkadaşımızı öldürmekle tehdit etti. Trol hesap deşifre edilmiştir. Halkın vergileriyle yürütülen ve halkı yanıltan çarpıtmalardan sorumlu olanlar hesap verecek.”

Açıklamada ayrıca, trol hesabın Facebook Meta’dan aldığı reklam desteğinin kaynağının da AKP Başakşehir Teşkilatı olduğu iddia edildi. Dayanışma, saldırganlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ve olay karşısında sessiz kalmayacaklarını bildirdi.

Şahintepe Halk Dayanışması açıklamasını, “Şahintepe halkı birilerinin dışarıdan gelip yalan haberler yaymasına izin vermeyecektir. Şahintepe halkındır, halkın kalacak!” dedi.

(EMK)