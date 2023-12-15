“Şahinderesi’nin özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz”

Şahinderesi Dayanışma Platformu bileşenlerinden Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin Doğa Koruma ve Milli Parklar İdaresi’ne (DKMP) Şahinderesi Kanyonu ile ilgili sorduğu soruya Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nden yanıt geldi.

Müdürlüğün derneğe verdiği yanıt şöyle:

“Ziyaretçilerin güvenliği açısından Kazdağı Milli Parkı sınırı tel ihata ile çevrilip uyarı tabelaları asılmıştır. Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde kalan mesire alanı ile ilgili olarak Kazdağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı ve 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında işletmecilik ihalesine en yakın zamanda çıkılması planlanmaktadır.”

Şahinderesi Dayanışması, bu yanıtı Şahinderesi Kanyonu’nun “halka kapatılıp parası olanın yararlanacağı bir yer haline dönüştürüleceği” anlamına geldiğini ve buna itiraz ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: Şahinderesi Kanyonu, Kaynak: Wikimedia

“Ranta açılmasına izin vermeyeceğiz”

Dayanışmanın konuyla ilgili açıklaması ise şöyle:

“Şahin deresi çok özel bir alan. Bilim insanları, Kazdağları’nın Yunanistan’daki Olimpos dağından sonra dünyada en çok oksijen üreten ikinci bölge olduğunu söylüyor. Şahinderesi Kanyonu da Kazdağları’nın içerisinde yer alıyor. Özellikle akciğer hastalarının şifa bulduğu bu alanı halkımız çok uzun yıllardan beri yoğun bir şekilde kullanıyor. Sabahları spor ve yürüyüşler yapılan, özellikle yazları 40-45 derece sıcaklıklarda serinlemek için sıkça uğranılıp dertleşilen, Altınoluk’un tek mesire alanı halkın elinden alınmak isteniyor.

“2 Aralık 2023 tarihinde Altınoluk’ta halk toplantısı yapıldı.

“250 kişinin katıldığı toplantıya, 3 mahalle muhtarı ve Edremit Belediye başkanvekili de katıldı. Bölgedeki STK temsilcileri, tüm siyasi partilerimizin bölgede ikamet eden üyeleri, spor ve kültür dernekleri, çevre ve ekoloji örgüt temsilcileri toplantıda yer aldı. O gün irademizi net bir şekilde ortaya koyduk. Bugün de ifade ediyoruz ki: Şahinderesi bize rağmen ranta açılamaz. Bizlerin ücretsiz kullanımına açık olmak şartı ile gerekli düzenlemelerin yapılmasına hiçbir itirazımız yok. Ancak ihaleyle özel ve paralı hale getirilmesine, hele hele tel örgülerle bütünlüğünün bozulmasına karşıyız ve buna müsaade etmeyeceğiz. Şahinderesi Mesire Yeri’nin ranta açılmasına, halkın ücretsiz kullanımına kapatılmasına, betonlaşmasına asla izin vermeyeceğiz.” (TY)