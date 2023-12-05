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Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 19:04
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 19:09
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Şahindere Kanyonu tel örgülerle çevrildi

Alanın özelleştirilerek betona gömülmek istediğini belirten yurttaşlar, belediye ile konuştu. Belediyeden yetkililer ise kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/sahindere-kanyonu-tel-orgulerle-cevrildi.jpg

Balıkesir Edremit'deki Şahindere Kanyonu halka kapatıldı. Altınoluk girişinindeki piknik alanı ve Şahinderesi akarsuyu kenarındaki piknik sahasının bakımını bu sezona kadar ‘Çiftçi Birliği’ yapıyordu ve girişte 10 TL kişi başı ücret alınıyordu. Geçtiğimiz günlerde piknik alanının çevresi tel örgülerle çevrildi.

Mücadele edilecek

Sendika.org'un haberine göre, Kazdağlarının çok yakınında bulunan ve insanların piknik yapabildiği, temiz hava alabildiği, masalar ve oturaklar konulmuş Kanyon’un halka kapatılmasına tepki gösterildi. Kanyon ihale edilerek ücretli mesire alanına dönüştürülmek isteniyor.

Alanın özelleştirilerek betona gömülmek istediğini belirten yurttaşlar, belediye ile konuştu. Belediyeden yetkililer ise kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmadığını söyledi.

Halk, belediyeye ait ve halkın kolayca erişebildiği bu doğal alanın özelleştirilmek istediğini söylüyor. Şahindere’de ve çevresinde toplanan insanlar ise kurdukları platform ve yaptıkları toplantılar ile birlikte süreç içerisinde mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

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