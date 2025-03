Şahika Yüksel: Utandırma, ayıplama ve suçlama bir tedavi yöntemi olamaz

Onarım terapisi, dönüşüm terapisi ya da tıbbi literatürde "cinsel yönelim değiştirme çabaları" (SOCE - Sexual Orientation Change Efforts) olarak da bilinen bir uygulama ve genellikle cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğiyle ilgili özellikleri değiştirmeyi amaçlayan bir dizi terapötik uygulamayı ifade ediyor. Müdahale "gey düzeltme terapisi" veya "eşcinsel tedavi" adlarıyla da biliniyor.

Söz konusu müdahaleler genelde, kişilerin cinsel yönelimlerini ya da cinsiyet kimliklerini toplumsal normlara veya geleneksel kimlik anlayışlarına uyacak şekilde değiştirmeyi amaçlıyor. Ancak bu terapilerin bilimsel herhangi temeli yok ve işkenceye varan uygulamaları da kapsadığı için pek çok ülkede yasak.

Ruh sağlığı uzmanı Prof. Dr. Şahika Yüksel ile son günlerde yeniden gündeme gelen “onarım terapisi”nin ortaya çıkışını ve kişilerde yaratabileceği tahribatı konuştuk.

Homofobiyi beslemenin sadece eşcinselleri ve onların ailelerini değil; tüm toplumu etkilediğini ve bu nedenle homofobinin yayılmasına hizmet eden söylemlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Yüksel, şunları dedi:

“Son günlerde basında, kendilerine ‘onarım terapisi’ uygulandığına dair çocuk ve gençlerin tanıklıklarına yer verildi.

"CETAD'ın (Cinsel Eğitim, Tedaviler ve Araştırma Derneği) kurucusu Dr. Nesrin Yetkin’in 2013 yılında ‘onarım terapisi’ konusundaki yazısında altını çizdiği gibi ‘Tedavi olmayan tedavi olarak ‘Onarım Terapisi’', 1990’lı yıllarda eşcinsel erkekleri kendi cinslerine ilgi duymaktan vazgeçirmek için çalışmalarına başlıyor. Cinsel yönelimleri nedeniyle kendi cinslerine ilgi duyan bazı Katolik eşcinsel erkekler, dini inançlarına uymadığını düşündükleri bu durumu değiştirmek ve kendilerini günahkâr hissetmekten kaçınmak adına 'onarım terapisi'ne yöneliyor. Bu süreci yürüten papazlar, psikologlar ve doktorlar da benzer dini kaygılarla hareket ederek bireylerin kimliklerini değiştirmeye çalışıyor. Vaka öyküleriyle aile kılavuzu kitapları yayımlıyorlar.

“'Onarım terapisi' uygulayıcıları tedavi olarak, erkek terapist ile ilişkide babayla barıştırmaktan, grup içinde erkeklerle cinsellik içermeyen iletişim kurularak, ‘erkek kimliğini güçlendirmek’ten söz ederler. Aslında, bu yöntemi uygulayanlar bile eşcinsel hislerin yok edilemeyeceğini kabul ediyor. Ancak asıl amaç, bireyin cinsel kimliğini baskılaması; yeter ki bir erkeğin eli başka bir erkeğin eline değmesin.

“Cinsel yönelim, bireyin cinsel duygu, istek ve davranışlarının belirli bir cinsiyete yönelmesidir. Anatomik cinsiyetimizi, cinsiyet kimliğimizi ve cinsel yönelimimizi bilinçli bir seçimle belirleyemeyiz ve değiştiremeyiz. Ancak, bireyler dışsal baskılar nedeniyle cinsel davranışlarını bastırabilir veya değiştirebilir. 'Onarım terapisi' adı altında uygulanan yöntemlerin temel hedefi, cinsel kimliği yalnızca cinsel eylemlerle sınırlandırarak bireyleri cinsel perhize yönlendirmektir.

“Bu uygulamaların arkasındaki kişiler, bireylerin kimliklerini değiştirmeye çalışırken, eşcinsellerin eşit haklara sahip bireyler olduklarını göz ardı eder ve etik kaygı taşımazlar. Günümüzde psikolog, psikiyatrist ve doktorların meslek örgütleri ile Dünya Sağlık Örgütü, bu zararlı yöntemi resmi olarak yasaklamıştır. Avrupa’nın birçok ülkesinde, Avustralya, ABD ve Kanada’da da bu yasak yürürlüktedir. Ancak, sağlık alanında çalışmayan bazı papazlar bu uygulamayı zaman zaman sürdürmektedir. Özellikle dindar Hıristiyan topluluklarda, bireyler grup terapileri aracılığıyla ya da kilisede utandırılarak cinsel yönelimlerini bastırmaya zorlanmakta, aslında kimliklerini değil, sadece cinsel ifade biçimlerini baskılamaya yönlendirilmektedir. Bu kitaplar daha sonra Türkçeye de çevrildi.

Nesrin Yetkin’in ‘tedavi olmayan tedavi’ ifadesini kullanmasının somut kanıtları bulunmaktadır. 2001 yılında, psikiyatrist Robert Spitzer, ‘onarım terapilerinin’ cinsel yönelimi değiştirmede başarılı olduğunu öne süren bir araştırma yayımladı. Ancak Nisan 2012’de, bu çalışmanın verilerini yanlış yorumladığını itiraf ederek geri adım attı. Spitzer, bu terapilere katılan, burada zamanını ve parasını harcayan ya da ruhsal zarar gören tüm eşcinsellere bir özür borçlu olduğunu açıkladı. Üstelik bunu yalnızca yazılı bir beyanla değil, bir video programında da dile getirdi. Dindar bir kişi olan Spitzer’in, yalan söyleyerek ölmek istemediği düşünülebilir. Onun bu itiraflarını bir tür ‘günah çıkarma’ olarak değerlendirmek de yanlış olmaz (Arch Sex Behav 41:757, 2012).

“Eşcinselliğe yönelik ‘dönüşüm’, ‘değişim’, ‘onarım’ veya ‘düzeltme’ gibi kavramların bilimsel çevrelerde değil, medyada bile gündeme gelmesi, hem eşcinselliğini yeni fark etmiş ancak henüz kabul edememiş bireyleri hem de cinsellik konusunda uzman olmayan ruh sağlığı çalışanlarını yanlış yönlendirebilir ve kafa karışıklığına neden olabilir. Homofobinin her tür ailede, bölgede olduğu ülkemizde bu tip tedavi girişimlerinde bulunanlar olması da, eşcinsel bireylerin ve ailelerinin kafa karışıklığını arttırma tehlikesi taşımaktadır. Utandırma, ayıplama ve suçlama bir tedavi yöntemi olarak kullanılamaz. Kişinin suçluluk duyması onun depresyonunu kaygısını arttırır ve intihara itici bir etken olur.

“İnsanlar cinsel kimliklerini seçmez. Ne ise odur; ancak bunu zamanla tanır. Basında eşcinsellikle ilgili hatalı kabulleri besleyen mesajların verilmemesine özen gösterilmelidir. Homofobiyi beslemek sadece eşcinsel bireyleri ve onların yakınları olan ailelerini değil hepimizi etkilemekte. Bu nedenle, basında eşcinsellikle ilgili yanlış algıları besleyen mesajlardan kaçınılmalı ve homofobinin yayılmasına hizmet eden söylemlerden uzak durulmalıdır.”

Haber kapsamında Dr. Nesrin Yetkin’in “Tedavi olmayan tedavi olarak ‘Onarım Terapisi’” yazısını yeniden yayımlıyoruz. Bu vesileyle, psikiyatri uzmanlarının cinsel terapiler alanında yetişmesinin öncülerinden biri olan ve 6 Kasım 2024'te hayatını kaybeden Yetkin’i de saygıyla anıyoruz.

CETAD Dosya 10 (2013): Yayıma hazırlayan Şahika Yüksel, Nesrin Yetkin.

