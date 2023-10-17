ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 13:29
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 13:29
1 dk Okuma

Şahika Ercümen, Hatay’da dünya rekoru kırdı

Dünya serbest dalış rekortmeni ve UNDP Türkiye’nin "Sudaki Yaşam Savunucusu" Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/sahika-ercumen-hatayda-dunya-rekoru-kirdi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yüzme dalında Türkiye’yi temsil eden sporcu Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için antrenmanlarını tamamladı.

Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.

Bölgenin anlamı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kırdığı rekorun ardından, gazetecilere konuşan Ercümen, şöyle dedi:

“Dünya rekorunu başka yerlerde kırmak yerine Hatay'da, Yayladağı'nda kırmayı istedim. Bununla birlikte 100 kız çocuğumuza da eğitim desteği oluşturma projesi başlattık. Bugün de emeklerimizin karşılığını aldık. Bizim için bu bölge çok anlamlıydı. 

“Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayladağı'na kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum.”

Şahika Ercümen
Şahika Ercümen'den deniz yaşamının korunması için farkındalık dalışı
5 Aralık 2022

(TY)

6 Şubat depremleri Şahiha Ercümen hatay
Sayfa Başına Git