Şahika Ercümen, Hatay’da dünya rekoru kırdı

Yüzme dalında Türkiye’yi temsil eden sporcu Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için antrenmanlarını tamamladı.

Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.





Bölgenin anlamı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kırdığı rekorun ardından, gazetecilere konuşan Ercümen, şöyle dedi:

“Dünya rekorunu başka yerlerde kırmak yerine Hatay'da, Yayladağı'nda kırmayı istedim. Bununla birlikte 100 kız çocuğumuza da eğitim desteği oluşturma projesi başlattık. Bugün de emeklerimizin karşılığını aldık. Bizim için bu bölge çok anlamlıydı.

“Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayladağı'na kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum.”

Şahika Ercümen'den deniz yaşamının korunması için farkındalık dalışı

(TY)