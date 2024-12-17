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Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 12:14
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2024 13:33
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Şahenk borçlarını ödeyemiyor: Galataport hisseleri bankalara geçti

Ferit Şahenk, Galataport'un yapımı için altı bankadan kullandığı 1,06 milyar euroluk krediyi ödeyemiyor. Yüzde 49'luk hisse Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şahenk borçlarını ödeyemiyor: Galataport hisseleri bankalara geçti
Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ferit Şahenk'ten Galataport hakkında bilgi alıyor

Karaköy’den Fındıklı’ya kadar 1.2 kilometrelik sahil şeridine tüm itirazlara rağmen yapılan Galataport’un yüzde 49’luk hissesine dört banka el koydu.

Açıklama Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan (TSKB) geldi. Dört bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Galataport ve tüm kredi veren taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Buna göre Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Holding, Galataport’un toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u kredi veren bankalara devredecek.

Garanti BBVA yüzde 49’luk hissenin yüzde 12,28'ini, Yapı Kredi yüzde 13,2'sini, İş Bankası yüzde 7,18'ini, TSKB de yüzde 5,23'ünü alacak. Ancak Doğuş Holding’in Ziraat Bankası ve QNB gibi bankalara da borcu bulunuyor. Anlaşmaya göre Doğuş Holding üç yıl süreli geri alım hakkını elinde bulunduracak.

Şahenk 1 milyar euroluk kredi kullanmıştı

Doğuş Holding, ‘İstanbul’a ihanet projesi’ olarak lanse edilen kruvaziyer limanı ve alışveriş merkezi kompleksi Galataport’un inşaatına 2016’da başladı. 2018'de bitirilmesi planlanıyordu ama 2021'de bitirilebildi.

Finansmanı Yapı Kredi, Ziraat, Garanti, Finansbank (QNB), İş Bankası ve TSKB sağladı, Ferit Şahenk bu bankalardan 3.5 yıl geri ödemesiz 14 yıl vadeli 1,02 milyar Euro kredi aldı. Ancak borçların geri ödenmesinde yaşanan sorunlar sonrası söz konusu borç miktarının 1.5 milyar euroya ulaştığı ifade ediliyor.

Finans gazetesi Bloomberg, geçtiğimiz yıl borçları nedeniyle gözlerin çevrildiği Ferit Şahenk'in Galataport’un satışı için Katar varlık fonuyla görüştüğü iddia etmişti. Doğuş, 2020’de İstinye Park’taki yüzde 30 hissesini Katar varlık fonuna, Garanti Bankası’ndaki hissesini de BBVA’ya satmıştı.

Doğuş, 2013'te Galataport ihalesinini 702 milyon dolarlık teklifle 30 yıllığına aldı. Galataport öncesi kamusal bir alan olan sahil kesimi böylelikle özelleştirildi.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
galataport doğuş holding Ferit Şahenk
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