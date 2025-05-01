Sahaya giren polis müdürü sporculara saldırdı

Şırnak'ta amatör ligden Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçında sevinen taraf Silopi Gücü oldu. Maç sonunda sahaya giren polis amiri oyuncuya saldırdı.

Silopi Gücü ile Cizre Botan maça şampiyonu belirlemek için çıktı. Maçın sonunda sevinen Silopi Gücü oldu.

Cizre'de sahada polis şiddeti!

Silopigücü Cizre Botan maçında sorumlu polis amiri futbolcuya şiddet uyguladı! Başka polis de tehdit ediyor! pic.twitter.com/1ZvOPX5TZK — metinyoksu (@metinyoksu) May 1, 2025

Ancak maç sırasında güvenliği sağlamak ile görevli polis amiri oyunculara saldırdı. Kendisine bağlı polisler tarafından durdurulmaya çalışılan polis amiri oyuncuya kafa atarak saldırdı. Bir diğer polis ise oyuncuları tehdit etti.

(Mİ)