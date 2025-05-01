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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 08:43
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2025 15:30
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Sahaya giren polis müdürü sporculara saldırdı

Şırnak'ta süper amatör ligde şampiyon olan futbolcular polis müdürünün saldırısına uğradı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sahaya giren polis müdürü sporculara saldırdı

Şırnak'ta amatör ligden Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçında sevinen taraf Silopi Gücü oldu. Maç sonunda sahaya giren polis amiri oyuncuya saldırdı.

Silopi Gücü ile Cizre Botan maça şampiyonu belirlemek için çıktı. Maçın sonunda sevinen Silopi Gücü oldu.

Ancak maç sırasında güvenliği sağlamak ile görevli polis amiri oyunculara saldırdı. Kendisine bağlı polisler tarafından durdurulmaya çalışılan polis amiri oyuncuya kafa atarak saldırdı. Bir diğer polis ise oyuncuları tehdit etti. 

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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