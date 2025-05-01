Sahaya giren polis müdürü sporculara saldırdı
Şırnak'ta süper amatör ligde şampiyon olan futbolcular polis müdürünün saldırısına uğradı.
Şırnak'ta amatör ligden Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçında sevinen taraf Silopi Gücü oldu. Maç sonunda sahaya giren polis amiri oyuncuya saldırdı.
Silopi Gücü ile Cizre Botan maça şampiyonu belirlemek için çıktı. Maçın sonunda sevinen Silopi Gücü oldu.
Cizre'de sahada polis şiddeti!— metinyoksu (@metinyoksu) May 1, 2025
Silopigücü Cizre Botan maçında sorumlu polis amiri futbolcuya şiddet uyguladı! Başka polis de tehdit ediyor! pic.twitter.com/1ZvOPX5TZK
Ancak maç sırasında güvenliği sağlamak ile görevli polis amiri oyunculara saldırdı. Kendisine bağlı polisler tarafından durdurulmaya çalışılan polis amiri oyuncuya kafa atarak saldırdı. Bir diğer polis ise oyuncuları tehdit etti.
(Mİ)
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