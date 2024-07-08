SAHADER: Memuru emeklilikte güzel günler beklemiyor

SAHADER (Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrrahman Aktürk, memurlar ve emeklileri için yapılan seyyanen zam düzenlemesini eleştirdi.

Memurların emekliliğe yansıyan en büyük temel maaş kalemi olan taban aylığın, 2020 yılına kadar genellikle asgari ücrete yakın olarak belirlendiğini hatırlatan Aktürk, asgari ücrete yapılan zamlar sonrası bu farkın hızla arttığını vurguladı. 2020 yılında 38 TL olan farkın, Ocak 2024’te 5093 TL’ye yükseldiğini belirten Aktürk, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması sonucu farkın 2794 TL'ye düştüğünü ifade etti.

Aktürk, şu anda memurların emekliliğe yansıyan maaş kalemleri göz önüne alındığında, ileride asgari ücretli birinin alacağı emekli maaşından daha düşük maaş alacaklarına dikkat çekti. Taban aylığın 14208 TL olduğunu, asgari ücretin ise 17002 TL olduğunu belirten Aktürk, "Dolayısıyla memuru emeklilikte güzel günlerin beklemediği aşikardır" dedi.

Memurların, kazançlarının iyi olduğunu düşünmelerinin büyük bir aldatmaca olduğunun altını çizen Aktürk, 657 devlet memuru statüsünde çalışan herkesin taban aylığının aynı olduğunu ve bu taban aylığın memurun emekliliğine yansıyan en büyük parça olduğunu vurguladı.

Seyyanen zam ve emekliye etkisi

2024’ün Ocak ayında memurlara verilen 14492 TL'lik ek ödemenin (seyyanen zam), memurun emekliliğine yansımadığını belirten Aktürk, hükümetin bu ödemeyi duyururken hem memura hem de emeklisine otomatik olarak yansıyacak sözü verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Memur emeklileri için, 5434 sayılı kanuna torba yasayla ilave edilen 86. ek madde sebebiyle, seyyanen zammın emekliler için devre dışı bırakıldığını ifade etti. Böylece memur ve memur emeklisinin ilk defa ayrıştırıldığını belirten Aktürk, emekli memurların seyyanen zam alamamış olmaları nedeniyle sürekli olarak hak arayışında olduklarını kaydetti.

SAHADER'in Talepleri

SAHADER olarak, sağlık meslek çalışanları için yoksulluk sınırının üzerinde emekliliğe yansıyan temel maaş talep ettiklerini dile getiren Aktürk, yaptıkları araştırma sonucunda memurun cebine giren toplam ödemenin neredeyse yarısının emekliliğe yansımadığını belirtti. Bu durumdan en çok etkilenenlerin sağlık meslek emeklileri olduğunu ve aktif çalışırken bile kazanç kalemlerinin çoğunun emekliliğe yansımadığını ifade eden Aktürk, sağlık meslek emeklilerinin bugün geçim sıkıntısı çektiğini söyledi.

Bugünün çalışanlarının yarının emekli adayları olarak, kalem kâğıt marifetiyle yapılan bu aldatmacanın bitirilmesini talep ettiklerini belirten Aktürk, yetkilerin bu konuda harekete geçmesini istedi.

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