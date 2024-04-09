SAHA Studio Haziran – Aralık 2024 dönemi için başvuruları bekliyor

SAHA Studio Haziran – Aralık 2024 dönemi için başvuruları 21 Nisan'a kadar bekliyor.

SAHA Derneği'nin yürüttüğü SAHA Studio, görsel sanatlar alanında çalışan sanatçı ve küratörlere yönelik çok yönlü bir araştırma ve üretim misafir programı.

6 aylık program, katılımcılara kişisel bir çalışma alanı, şerefiye ve üretim bütçesinin yanı sıra küratöryel geri bildirim, üretim desteği, öğrenme ve ağ kurma fırsatları sunuyor.

Program boyunca sanatçılar, yurtdışından SAHA Küratöryel Program'a davet edilen küratörlerle bir arada çalışarak pratiklerini ilerletme ve yeni profesyonel ilişkiler kurma imkânı buluyor.

SAHA Studio Haziran-Aralık 2024 tarihleri arasındaki 8. dönemi için, programın Unkapanı, İMÇ'de daha geniş bir sanatçı grubuna ulaşmayı hedefliyor. Programın 8. dönemi için, geçmiş dönem katılımcılarından Larissa Araz, Kerem Ozan Bayraktar, Ege Kanar, İz Öztat, Burcu Yağcıoğlu, Burak Delier ve Gizem Karakaş işbirliğinde yürütülen ön eleme sürecinin ardından, sanatçı Taner Ceylan, bağımsız küratör Eda Berkmen ve SAHA Interim Direktörü Serra Yentürk'ten oluşan Seçici Kurul, inceleyeceği geçerli başvurular arasından final aday listesine kalan sanatçılarla mülakat yaparak beş sanatçıyı belirleyecek.

SON BAŞVURU TARİHİ: 21 Nisan 2024, 18.00

22 Mayıs - 19 Haziran 2024: Değerlendirme dönemi

20 Mayıs - 3 Haziran 2024: Kısa listeye kalan sanatçılarla mülakat

3 - 6 Haziran 2024: E-posta ile duyuru

10 Haziran 2024: Genel duyuru

Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi için tıklayın.

(AÖ)