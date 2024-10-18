Sağlıkçılardan "Yenidoğan Çetesi” tepkisi: Sağlık sisteminin çöküşüne dair ciddi uyarı

Geçtiğimiz Mayıs ayında basına yansıyan ve özel sağlık kuruluşları ile sağlık çalışanlarının karıştığı "Yenidoğan Çetesi" olayı, yeniden gündemde.

Olay, savcıya yönelik tehdit görüntülerinin ortaya çıkmasıyla tekrar toplumun dikkatini çekti. Basında yer alan haberler, sanıkların aralarındaki konuşma kayıtlarının da yayınlanmasıyla büyük tepkilere neden oldu.

İstanbul Tabip Odası, konuya dair yaptığı açıklamada bu olayın sadece hukuki bir mesele olmadığını, aynı zamanda Türkiye’deki sağlık sisteminin iflas ettiğini vurguladı.

Odanın açıklamasına göre, sağlık sisteminin tamamen piyasa odaklı hâle getirilmesi, sağlık kuruluşlarının ticarethaneye, hastaların ise müşteriye dönüşmesi, etik dışı ve kanun dışı işlemlerin yaygınlaşmasına zemin hazırladı.

İstanbul Tabip Odası, olaya karışan sağlık çalışanlarının hem hukuki hem de mesleki açıdan yargılanacağını belirtti. Ancak tüm yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık emekçilerinin zan altında bırakılmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Bu tür olayların önüne geçilmesi için, mevcut piyasa odaklı sağlık politikalarının terk edilmesi ve sağlık sisteminin kamusal, eşit, ücretsiz ve nitelikli hizmet sunan bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi.

SES Genel Merkezi: Denetimsizlik ölüme yol açtı

SES Genel Merkezi de olayla ilgili yaptığı açıklamada, 12 bebeğin ölümüne neden olan tıbbi eksikliklerin, sağlık sisteminin piyasalaştırılmasının bir sonucu olduğunu vurguladı. Açıklamada, sağlık sektöründeki mafyatik ilişkiler ve denetimsiz özel hastanelerin varlığına dikkat çekildi. Kamu ve üniversite hastanelerinin boşaltılması ve özel hastanelerin yaygınlaştırılmasının, bu çürümüş sağlık sisteminin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptığı dönemde şu anki Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun olaylardan sorumlu olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın denetim eksiklikleri nedeniyle bu kirli ilişkilerin fark edilmediği belirtilerek, özel hastanelerin acilen mercek altına alınması ve SGK'nın bu hastanelerle olan anlaşmalarını iptal etmesi gerektiği ifade edildi.

“Sağlık haktır, piyasa sistemi ölüme yol açıyor!”

SES Genel Merkezi, sağlık hizmetlerinin ticari bir meta hâline getirilmesinin, sağlık çalışanlarının etik dışı davranışlara sürüklenmesine neden olduğunu belirtti. Yargılama sürecinin sonunda ne olursa olsun, olayın kamu vicdanında da bir hüküm giyeceğini ifade etti. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, iyi hekimlik ve etik değerlere bağlı kalan sağlık emekçilerinin sayısının yozlaşmış bireylerden çok daha fazla olduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, organize kötülüğe karşı organize iyilik için mücadele eden sağlık emekçilerinin, sağlık sisteminin güvencesi olmaya devam edeceği belirtildi.

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(EMK)