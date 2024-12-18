ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 14:24
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 14:24
2 dk Okuma

Sağlık kuruluşları: "Kaz Dağı’nın üstü altından değerlidir!"

Türk Tabipleri Birliği, TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Kazdağları’ndaki ekolojik yıkıma tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sağlık kuruluşları: "Kaz Dağı’nın üstü altından değerlidir!"
Fotoğraf: Canva

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Kazdağları’ndaki orman katliamına karşı ortak bir çağrı yaptı.

Kuruluşlar, Kazdağları’nın doğal, kültürel ve mitolojik değerlerinin korunması gerektiğini vurgulayarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na seslenerek “Kaz Dağı'nın yok edilmesine izin vermeyin,” dedi.

“Dünya mirası”

TTB’nin sitesinde yer alan açıklama özetle şöyle:

“Son zamanlarda Kaz Dağı’nda yine maden açmak için orman katliamı yapılıyor. Yöre halkının tepkilerine, açılan davalara rağmen hukuka aykırı bir şekilde dünya mirası olan Kaz Dağı’nın ekolojik sistemi yerle bir ediliyor.

“Dağlar ve dağlık yöreler, çevrelerine göre daha nemli ve daha fazla yağış alma, bu nedenle de su toplama alanları olma özellikleri nedeniyle, biyolojik, tarımsal, arkeolojik, kültürel, turizm vb. zenginliklerin beslenme kaynaklarıdır. Biga Yarımadası’nın en yüksek kütlesi olan Kaz Dağı, fauna ve flora açısından Türkiye’nin önemli doğa alanlarından biridir. Sahip olduğu coğrafi konum, Kaz Dağı’nı genel olarak zengin biyoçeşitlilik ve endemizm oranı açısından da Türkiye’nin en önemli dağlarından biri yapmaktadır.

Cengiz Holding, Kazdağları’nda asırlık ağaçları kesiyor
Cengiz Holding, Kazdağları’nda asırlık ağaçları kesiyor
5 Kasım 2024

“Bütün ormanların gözetimi devlete aittir”

“Anayasa’nın 169. maddesi ‘Bütün ormanların gözetimi devlete aittir’ demektedir. Hava kirliliği ve sera gazlarına karşı, karbondioksiti ve tozu absorbe ederek kirliliği ve sera etkisini azaltan, dünyaya nefes aldıran ormanlarımız böyle katledilmeye devam edilirse, Kaz Dağı ve ülkemiz büyük yara alacaktır. Bu yapılan girişim, halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını, temiz hava soluma hakkını hiçe saymaktır.

“Bizler, Orman Genel Müdürlüğü’ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, yargı mensuplarına çağrıda bulunuyoruz: Bu yıkıma dur deyin! İnsanlığın doğal ve kültürel evrensel değeri, efsanelerin kutsal dağı Kaz Dağı'nın yok edilmesine izin vermeyin. Kaz Dağı’nın üstü altından değerlidir!”

Açıklamanın tamamını okumak için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kazdağları cengiz holding TTB türk toraks derneği
ilgili haberler
Cengiz Holding, Kazdağları’nda asırlık ağaçları kesiyor
5 Kasım 2024
/haber/cengiz-holding-kazdaglarinda-asirlik-agaclari-kesiyor-301427
KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ
"Kazdağları Vali Tavlı'yı unutmadı, Akbelen de unutmayacak"
2 Ağustos 2023
/haber/kazdaglari-vali-tavli-yi-unutmadi-akbelen-de-unutmayacak-282299
Cengiz Holding'e Kazdağları’nda yeni dava
19 Mayıs 2023
/haber/cengiz-holding-e-kazdaglari-nda-yeni-dava-279008
KAZDAĞLARI RAPORU
Kazdağları’nı savunmak da “maliyetli”
14 Nisan 2023
/haber/kazdaglari-ni-savunmak-da-maliyetli-277306
HALİLAĞA BAKIR OCAĞI DURUŞMASI
“Kazdağları sincaplarındır, Cengiz Holding’in değil”
6 Aralık 2022
/haber/kazdaglari-sincaplarindir-cengiz-holding-in-degil-271034
Bilirkişi, Cengiz'in Kazdağları'ndaki projesini uygun görmedi
15 Şubat 2022
/haber/bilirkisi-cengiz-in-kazdaglari-ndaki-projesini-uygun-gormedi-257776
Kazdağları Ekolojik Platformu Cengiz Holding'e dava açıyor
22 Ağustos 2021
/haber/kazdaglari-ekolojik-platformu-cengiz-holding-e-dava-aciyor-249154
Alamos Gold gitti, Kazdağları'nda maden tehdidi bitmedi
4 Mayıs 2021
/haber/alamos-gold-gitti-kazdaglari-nda-maden-tehdidi-bitmedi-243501
YAŞAM SAVUNUCULARINDAN AÇIKLAMA:
"Kazdağları'nı kurtarın!"
29 Temmuz 2020
/haber/kazdaglari-ni-kurtarin-228264
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Cengiz Holding, Kazdağları’nda asırlık ağaçları kesiyor
5 Kasım 2024
/haber/cengiz-holding-kazdaglarinda-asirlik-agaclari-kesiyor-301427
KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ
"Kazdağları Vali Tavlı'yı unutmadı, Akbelen de unutmayacak"
2 Ağustos 2023
/haber/kazdaglari-vali-tavli-yi-unutmadi-akbelen-de-unutmayacak-282299
Cengiz Holding'e Kazdağları’nda yeni dava
19 Mayıs 2023
/haber/cengiz-holding-e-kazdaglari-nda-yeni-dava-279008
KAZDAĞLARI RAPORU
Kazdağları’nı savunmak da “maliyetli”
14 Nisan 2023
/haber/kazdaglari-ni-savunmak-da-maliyetli-277306
HALİLAĞA BAKIR OCAĞI DURUŞMASI
“Kazdağları sincaplarındır, Cengiz Holding’in değil”
6 Aralık 2022
/haber/kazdaglari-sincaplarindir-cengiz-holding-in-degil-271034
Bilirkişi, Cengiz'in Kazdağları'ndaki projesini uygun görmedi
15 Şubat 2022
/haber/bilirkisi-cengiz-in-kazdaglari-ndaki-projesini-uygun-gormedi-257776
Kazdağları Ekolojik Platformu Cengiz Holding'e dava açıyor
22 Ağustos 2021
/haber/kazdaglari-ekolojik-platformu-cengiz-holding-e-dava-aciyor-249154
Alamos Gold gitti, Kazdağları'nda maden tehdidi bitmedi
4 Mayıs 2021
/haber/alamos-gold-gitti-kazdaglari-nda-maden-tehdidi-bitmedi-243501
YAŞAM SAVUNUCULARINDAN AÇIKLAMA:
"Kazdağları'nı kurtarın!"
29 Temmuz 2020
/haber/kazdaglari-ni-kurtarin-228264
Sayfa Başına Git