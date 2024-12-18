Sağlık kuruluşları: "Kaz Dağı’nın üstü altından değerlidir!"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Kazdağları’ndaki orman katliamına karşı ortak bir çağrı yaptı.

Kuruluşlar, Kazdağları’nın doğal, kültürel ve mitolojik değerlerinin korunması gerektiğini vurgulayarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na seslenerek “Kaz Dağı'nın yok edilmesine izin vermeyin,” dedi.

“Dünya mirası”

TTB’nin sitesinde yer alan açıklama özetle şöyle:

“Son zamanlarda Kaz Dağı’nda yine maden açmak için orman katliamı yapılıyor. Yöre halkının tepkilerine, açılan davalara rağmen hukuka aykırı bir şekilde dünya mirası olan Kaz Dağı’nın ekolojik sistemi yerle bir ediliyor.

“Dağlar ve dağlık yöreler, çevrelerine göre daha nemli ve daha fazla yağış alma, bu nedenle de su toplama alanları olma özellikleri nedeniyle, biyolojik, tarımsal, arkeolojik, kültürel, turizm vb. zenginliklerin beslenme kaynaklarıdır. Biga Yarımadası’nın en yüksek kütlesi olan Kaz Dağı, fauna ve flora açısından Türkiye’nin önemli doğa alanlarından biridir. Sahip olduğu coğrafi konum, Kaz Dağı’nı genel olarak zengin biyoçeşitlilik ve endemizm oranı açısından da Türkiye’nin en önemli dağlarından biri yapmaktadır.

Cengiz Holding, Kazdağları’nda asırlık ağaçları kesiyor

“Bütün ormanların gözetimi devlete aittir”

“Anayasa’nın 169. maddesi ‘Bütün ormanların gözetimi devlete aittir’ demektedir. Hava kirliliği ve sera gazlarına karşı, karbondioksiti ve tozu absorbe ederek kirliliği ve sera etkisini azaltan, dünyaya nefes aldıran ormanlarımız böyle katledilmeye devam edilirse, Kaz Dağı ve ülkemiz büyük yara alacaktır. Bu yapılan girişim, halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını, temiz hava soluma hakkını hiçe saymaktır.

“Bizler, Orman Genel Müdürlüğü’ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, yargı mensuplarına çağrıda bulunuyoruz: Bu yıkıma dur deyin! İnsanlığın doğal ve kültürel evrensel değeri, efsanelerin kutsal dağı Kaz Dağı'nın yok edilmesine izin vermeyin. Kaz Dağı’nın üstü altından değerlidir!”

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