Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatı katındaki yangın söndürüldü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Selimiye Tıbbiye Caddesi'ndeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) tarihi binasının çatı katında bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alevlerin etkisiyle binanın kubbesi zemine düştü.

Ekipler, parçalara ayrılarak yanmaya devam eden kubbedeki alevleri söndürdü.

Yangın 24 araç 70 personelle yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından söndürüldü, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Okuldan açıklama

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada yangınla ilgili şöyle dendi:

"Bugün üniversitemiz Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kampüsü çatısında restorasyon çalışmaları esnasında çıkan yangın, maddi hasara yol açmış, şükür ki herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya sebep olmamıştır. Yangın ihbarını alan üniversitemizin ilgili birimleri başta olmak üzere şehrimizin tüm ekipleri hızla müdahale etmiş ve yangını kontrol altına almış, ardından da gerekli soğutma işlemlerine başlanmıştır."