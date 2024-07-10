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HABER
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 14:34
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 15:31
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatı katındaki yangın söndürüldü

Üniversitenin basın şüşavirliği: "Üniversitemiz Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kampüsü çatısında restorasyon çalışmaları esnasında çıkan yangın, maddi hasara yol açmış, herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya sebep olmamıştır."

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatı katındaki yangın söndürüldü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Selimiye Tıbbiye Caddesi'ndeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) tarihi binasının çatı katında bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alevlerin etkisiyle binanın kubbesi zemine düştü.

Ekipler, parçalara ayrılarak yanmaya devam eden kubbedeki alevleri söndürdü.

Yangın 24 araç 70 personelle yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından söndürüldü, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Okuldan açıklama

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada yangınla ilgili şöyle dendi:

"Bugün üniversitemiz Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kampüsü çatısında restorasyon çalışmaları esnasında çıkan yangın, maddi hasara yol açmış, şükür ki herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya sebep olmamıştır. Yangın ihbarını alan üniversitemizin ilgili birimleri başta olmak üzere şehrimizin tüm ekipleri hızla müdahale etmiş ve yangını kontrol altına almış, ardından da gerekli soğutma işlemlerine başlanmıştır."

yangın tarihi yapılar
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