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Yayın Tarihi: 10 Şubat 2025 08:46
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2025 08:50
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Sağlık Bakanlığından “sarı serum” uyarıları

Bakanlık açıklamasında, özellikle magnezyum veya potasyum dengesizliği yaşayan bireyler için önemli uyarılar yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, sarı renkteki serum torbaları bir metal askı çubuğuna asılmış durumda. Torbalar, sıvı seviyesini gösteren ölçekler ve yazılı etiketler içeriyor. Arka planda bulanık bir şekilde aynı renkte başka serum torbaları da görülmekte. Bu görüntü muhtemelen bir sağlık kuruluşunda, serumların hazırlandığı veya saklandığı bir alanı yansıtıyor. Aydınlatma ortamı, temiz ve steril bir hastane ya da laboratuvar ortamını çağrıştırıyor.
Fotoğraf: AA

Son dönemde sarı serum uygulamasına bağlı ani ölümler ve sağlık sorunları sık sık kamuoyunun gündemine gelirken, Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakanlık, sarı serumun yalnızca hekim kararıyla, eğitimli sağlık personeli tarafından ve uygun sağlık koşulları altında uygulanabileceğini duyurdu.


Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medyada yer alan ölüm vakalarına dikkat çekilerek sarı serumun içeriği, kullanımı ve riskleri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, sarı serum genellikle standart serum içinde çeşitli vitamin ve mineraller içeriyor. Bu bileşenler arasında C vitamini, B grubu vitaminler, magnezyum, mide koruyucu ve bulantı giderici ilaçlar, anti-inflamatuar ve antioksidan maddeler, kas gevşetici ve ağrı kesiciler bulunabiliyor.

Hangi durumlarda sarı serum uygulanıyor?

Habere göre, ağız yoluyla beslenemeyen ya da besinlerden yeterince vitamin ve mineral alamayan kişilere, ancak doktor onayıyla, steril sağlık koşullarında ve kontrollü cihazlarla bu uygulama yapılabiliyor. Bununla birlikte, "sarı serumun aşırı yorgunluk, gribal enfeksiyonlar, 'akşamdan kalma' gibi durumlarda hızlı toparlanma ve zindelik sağladığı" yönündeki iddiaların bilimsel olarak kanıtlanmadığı vurgulandı.

Ayrıca, serumun sağlık risklerinin; içeriğindeki vitamin ve minerallerin miktarına, uygulama hızına ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Bakanlık açıklamasında, özellikle magnezyum veya potasyum dengesizliği yaşayan bireyler için önemli uyarılar yapıldı:

  • Böbrek rahatsızlığı olanlar, idrar söktürücü ilaç kullananlar veya aşırı alkol tüketenlerde magnezyum içeren serumların kalp ritim bozukluklarını tetikleyebileceği ifade edildi.
  • Sarı serumun depresyon, uyku sorunları ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabileceği, hızlı uygulanması halinde ise tansiyon düşmesi, bilinç kaybı ve bayılma gibi ciddi yan etkiler oluşturabileceği açıklandı.

Ayrıca, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerin damar içi sıvı uygulamalarında risk altında olduğu, bazı vitaminlerin aşırı verilmesinin (örneğin B vitamini) hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlara yol açabileceği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, sarı serum uygulamasının yalnızca gerekli tıbbi koşullar sağlandığında, hastanın kan değerleri ölçülerek belirlenen vitamin ve mineral eksiklikleri doğrultusunda yapılması gerektiğini belirtti. Uygulama sırasında serumun akış hızı ve miktarının doğru ayarlanması gerektiği, aksi takdirde sıvı-elektrolit dengesizliği, kalp ve böbrek sorunları ile beyin ödemi gibi ciddi komplikasyonların ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
sağlık Sarı Serum
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