Sağlık Bakanlığı’ndan kuduz aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı Çözüm Merkezi, bir yurttaşın kuduz vakalarını sokaktaki köpeklerle ilişkilendirmesine sosyal medyadan yanıt verdi.

Bakanlık, verdiği yanıt kapsamında mayıs, temmuz, ekim ve aralık aylarında 500’er bin olmak üzere toplam 2 milyon kuduz aşısı teslim alacaklarını duyurdu ve şöyle dedi:

“Kuduza yakalanma ihtimali olan evcil hayvan türleri arasında köpek, kedi, at, eşek ve inek gibi türler yer almaktadır. Kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca, gelincik, kirpi, köstebek gibi yaban hayvanları da kuduz olabilmektedir.

“⁠⁠Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün temin etmekte olduğu kuduz aşılarının kullanım miadı minimum 18 aydır. Temin edilen aşılar tek seferde değil; 5., 7., 10. ve 12. aylarda 4 seferde teslim alınacak olup her teslimat dozunun miadı 18 aydır. Sağlık Türkiye Yüzyılı programı çerçevesinde halk sağlığı için gereken aşıları temin etmeye ve aşı hizmeti vermeye devam edeceğiz.”

85 milyon 372 bin 377 kişi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 verilerine göre Türkiye'nin nüfusu