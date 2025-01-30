ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 30 Ocak 2025 12:37
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2025 12:55
2 dk Okuma

Sağlık Bakanlığı’ndan kuduz aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı, kuduz aşısı tedarik sürecine dair açıklama yaparken, sokaktaki köpeklerle ilgili iddialara bilimsel bir yanıt sunmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sağlık Bakanlığı’ndan kuduz aşısı açıklaması
Salt Galata'nın önünde uyuyan bir köpek, Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Sağlık Bakanlığı Çözüm Merkezi, bir yurttaşın kuduz vakalarını sokaktaki köpeklerle ilişkilendirmesine sosyal medyadan yanıt verdi.

Bakanlık, verdiği yanıt kapsamında mayıs, temmuz, ekim ve aralık aylarında 500’er bin olmak üzere toplam 2 milyon kuduz aşısı teslim alacaklarını duyurdu ve şöyle dedi:

Kuduza yakalanma ihtimali olan evcil hayvan türleri arasında köpek, kedi, at, eşek ve inek gibi türler yer almaktadır. Kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca, gelincik, kirpi, köstebek gibi yaban hayvanları da kuduz olabilmektedir.

“⁠⁠Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün temin etmekte olduğu kuduz aşılarının kullanım miadı minimum 18 aydır. Temin edilen aşılar tek seferde değil; 5., 7., 10. ve 12. aylarda 4 seferde teslim alınacak olup her teslimat dozunun miadı 18 aydır. Sağlık Türkiye Yüzyılı programı çerçevesinde halk sağlığı için gereken aşıları temin etmeye ve aşı hizmeti vermeye devam edeceğiz.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi.

Bilimsel veri ve açıklamalar

Ancak Bakanlığın yanıtı, kuduz vakalarının sokaktaki köpekler nedeniyle arttığı iddiasına bilimsel bir dayanak sunmaktan uzak.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, kuduz sanıldığı kadar yaygın bir tehdit değil. Aksine, Türkiye’de hayvan kaynaklı kuduz hastalığı vakaları gün geçtikçe azalıyor.

Bakanlığın verilerine göre evcil hayvanlarda 2018 yılında 437 olan kuduz vakası, 2023 yılında 86’ya gerilemiş, yabani hayvanlarda 2018 yılında 16 olan vaka sayısı, 2023 yılında 5’e düşmüştür.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği de (TVHB) Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı çalışmasında, 2008 yılından beri aşağı yukarı hep aynı sayıda insanda kuduz vakası görüldüğünün altı çiziyor.

“Aşıya rağmen kuduz kaynaklı ölümler kabul edilemez”
“Aşıya rağmen kuduz kaynaklı ölümler kabul edilemez”
28 Eylül 2023

2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Kuduz Kontrolü için Küresel İttifak (GARC), “Kuduza Karşı Birleşik İşbirliği” oluşturdu ve 2030 yılına kadar köpek aracılı kuduz hastalığı ile “Sıfır insan ölümü” hedefine ulaşmak için ülke merkezli geliştirilen stratejik plan olarak “Tek Sağlık” yaklaşımını hedefleyen bir işbirliği çağrısı yaptı.

Örgütler, etkin ve insancıl bir sahipsiz hayvan popülasyonu yönetimi (kısırlaştır-aşıla-yaşadığı yere geri bırak) ile birlikte, insanlarda ve köpeklerde kuduzun önlenebilmesi için bölgesel köpek popülasyonun en az yüzde 70’inin aşılanarak kuduzun kontrolünün sağlanabileceğini bildirdi.

Ancak Türkiye’de hâlâ sokakta yaşayan hayvanlar için etkin bir aşı programı yok. Ve kuduz, doğru aşılama ile yüzde 100 önlenebilen bir hastalık. (TY)

Kuduz Aşısı Bulmak 18 Saat Aldı
4 Ağustos 2001
Haber Yeri
İstanbul
kuduz aşısı sokaktaki köpekler sağlık bakanlığı
ilgili haberler
“Urfa’dan getirilen köpeklerde kuduz virüsüne rastlanmadı”
12 Haziran 2024
/haber/urfadan-getirilen-kopeklerde-kuduz-virusune-rastlanmadi-296446
“Aşıya rağmen kuduz kaynaklı ölümler kabul edilemez”
28 Eylül 2023
/haber/asiya-ragmen-kuduz-kaynakli-olumler-kabul-edilemez-285502
Kuduza karşı çözüm: Aşılama, rehabilitasyon ve kısırlaştırma
7 Kasım 2022
/haber/kuduza-karsi-cozum-asilama-rehabilitasyon-ve-kisirlastirma-269612
Memleket İki Gündür Kuduz Aşısız
22 Ekim 2013
/haber/memleket-iki-gundur-kuduz-asisiz-150738
Kuduz Aşısı Bulmak 18 Saat Aldı
4 Ağustos 2001
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Urfa’dan getirilen köpeklerde kuduz virüsüne rastlanmadı”
12 Haziran 2024
/haber/urfadan-getirilen-kopeklerde-kuduz-virusune-rastlanmadi-296446
“Aşıya rağmen kuduz kaynaklı ölümler kabul edilemez”
28 Eylül 2023
/haber/asiya-ragmen-kuduz-kaynakli-olumler-kabul-edilemez-285502
Kuduza karşı çözüm: Aşılama, rehabilitasyon ve kısırlaştırma
7 Kasım 2022
/haber/kuduza-karsi-cozum-asilama-rehabilitasyon-ve-kisirlastirma-269612
Memleket İki Gündür Kuduz Aşısız
22 Ekim 2013
/haber/memleket-iki-gundur-kuduz-asisiz-150738
Kuduz Aşısı Bulmak 18 Saat Aldı
4 Ağustos 2001
Sayfa Başına Git