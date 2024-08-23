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Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 08:19
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 08:20
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Sağlık Bakanlığından “Batı Nil virüsü” açıklaması

Bakanlık, Batı Nil virüsünün 6 kişide tespit edildiği bilgisini verdi, virüsün yol açtığı hastalığa dair bilgi notu yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sağlık Bakanlığından “Batı Nil virüsü” açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonunun bu yıl 6 kişide tespit edildiğini, hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batı Nil virüsü enfeksiyonunun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi.

Hastalığın, mevsimsel olarak genelde yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ifade edildi:

"Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonu, 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

Bakanlık, Batı Nil virüsü enfeksiyonuna dair bilgi notu yayımladı:

(AS)

batı nil virüsü
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