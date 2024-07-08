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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 10:10
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2024 10:10
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Sağlık Bakanlığı, sel bölgesinde 7 UMKE timi görevlendirdi

Ordu, Samsun, Muş, Erzurum, Elazığ ve Ağrı’da etkili olan sel nedeniyle iki yurttaş hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Sağlık Bakanlığı, sel bölgesinde 7 UMKE timi görevlendirdi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığı, Ordu, Samsun, Muş, Erzurum, Elazığ ve Ağrı'da selden etkilenen bölgelerde 7 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timi ve 22 ambulans görevlendirdiğini duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel baskınlarında Muş ve Ordu'da dün (7 Temmuz) hayatını kaybeden iki yurttaşa "Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı" diledi.

Kentlerdeki sağanak sonrası meydana gelen sellerde 10'dan fazla yurttaş yaralanırken tarım arazileri ve evler zarar gördü. (TY)

sel sağlık bakanlığı afet
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