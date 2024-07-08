Sağlık Bakanlığı, sel bölgesinde 7 UMKE timi görevlendirdi

Sağlık Bakanlığı, Ordu, Samsun, Muş, Erzurum, Elazığ ve Ağrı'da selden etkilenen bölgelerde 7 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timi ve 22 ambulans görevlendirdiğini duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel baskınlarında Muş ve Ordu'da dün (7 Temmuz) hayatını kaybeden iki yurttaşa "Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı" diledi.

Kentlerdeki sağanak sonrası meydana gelen sellerde 10'dan fazla yurttaş yaralanırken tarım arazileri ve evler zarar gördü. (TY)