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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2025 22:16
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2025 23:51
3 dk Okuma

KADIN BİLDİRİSİ OKUMA CEZASI

Sağlık Bakanlığı Dr. Ayşe Uğurlu'yu "memuriyetten çıkardı"

Halk sağlığı ve insan hakları konularında duyarlı tavrı nedeniyle soruşturma ve suçlamalara hedef olan Adli Tıp Uzmanı Dr. Ayşe Uğurlu 2023 seçimlerinde Ankara Kadın Paltformu'nun bildirisini sunduğu için "memuriyetten çıkartılmak"la cezalandırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sağlık Bakanlığı Dr. Ayşe Uğurlu'yu "memuriyetten çıkardı"
Dr. Ayşe Uğurlu TTB'de basın toplantısında

Sağlık Bakanlığı,Türk Tabipleri Birliği (TTB), İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu’yu "memuriyetten çıkarttı".

Dr. Uğurlu, 24 Mayıs 2023’te Ankara Kadın Platformu’nun Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında platform adına hazırlanan açıklamayı sunmuş ve Sağlık Bakanlığı basın açıklamasında yer alan “Erkek egemen ittifaklara teslim olmayan kadınlar olarak; diktatörlük rejimine edecek sözümüz, bu sistemi yıkacak gücümüz var” ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Dr. Ayşe Uğurlu: "İyi hekimlik yapmaya devam edeceğim"

Dr. Uğurlu kararın ardından sendika.org'a yaptığı değerlendirmede, "Ankara Kadın Platformu’nun basın toplantısındaki metni okumam dolayısıyla Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı. Basın toplantısında okunan açıklama, Anayasa’da tanımlanmış olan düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında bir açıklamaydı." dedi

"Hakkı[ndaki] soruşturma[nın] iyi hekimlik değerlerini sahiplendiği; insan hakları, kadın hakları, demokrasi mücadelesi verdiği için açıldı[ğını]" söyleyen Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu üyesi, "İyi hekimlik yapmak suç değildir. Mesleki faaliyetimin de bir parçasıdır bu. Bunları yaptığım için ihraç edildim." dedi.

Dr. Uğurlu, "Kararın ardından hukuki süreci de başlataca[klarını]" belirtti. "Geri döneceğim ve iyi hekimlik yapmaya devam edeceğim." dedi. 

35 yıldır kamuda adli tıp uzmanı olarak görev yapan Dr. Uğurlu, 1998'den bu yana Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Bölümü'nde çalışıyordu. Uğurlu Ayrıca, Ankara Tabip Odası'nda (ATO) Yönetim Kurulu üyeliği dahil olmak üzere çeşitli görevler üstlenmiş ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyeliğinde de bulunmuştu. 

Kararın öğrenilmesi üzerine, başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankata Tabip Odası (ATO) olmak üzere, kadın ve insan hakları kuruluşları Dr. Ayşe Uğurlu'nun "memuriyetten çıkarılması" kararını güçlü ifadelerle proteso ettiler. 

TTB İnsan Hakları Kolu: "Hukuksuz ve keyfi" 

Kararın ardından yaptığı açıklamada TTB İnsan Hakları Kolu, "memuriyetten ihraç" kararını kabul etmediklerini açıkladı ve Dr. Uğurlu ile dayanışma içinde olacaklarını duyurdu. 

ATO: Görevine iade edilmeli

Ankara Tabip Odası Uğurlu'nun cezalandırılmasını “Ülkemizdeki hukuksuzluklara bir yenisinin eklenmesi olarak niteledi ve kararın geri alınarak Dr. Uğurlu'nun görevine iadesini istedi. 

İstanbul Tabip Odası: "Dr. Ayşe Uğurlu'nun yanındayız"

İstanbul Tabip Odası da "Anayasal hakları yok sayan, yargıyı toplumsal muhalefete karşı bir aygıt olarak kullanan zihniyete karşı Dr. Ayşe Uğurlu'nun yanında" olduklarını açıkladı. 

Eşitlik İçin Kadın Platformu: "İfade özgürlüğünün açık ihlali"

Dr. Uğurlu'ya "Ankara Kadın Platformu basın açıklamasını okuması gerekçe gösterilerek memuriyetten çıkarma cezası verilmesi"ni  Eşitlik İçin Kadın Paltformu (EŞİK) da "Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünün açık bir ihlali" olarak kınadı. 

 (AEK)

Haber Yeri
Ankara
insan hakları kadın hakları sağlık TTB
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