Sağlık Bakanlığı Dr. Ayşe Uğurlu'yu "memuriyetten çıkardı"

Sağlık Bakanlığı,Türk Tabipleri Birliği (TTB), İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu’yu "memuriyetten çıkarttı".

Dr. Uğurlu, 24 Mayıs 2023’te Ankara Kadın Platformu’nun Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında platform adına hazırlanan açıklamayı sunmuş ve Sağlık Bakanlığı basın açıklamasında yer alan “Erkek egemen ittifaklara teslim olmayan kadınlar olarak; diktatörlük rejimine edecek sözümüz, bu sistemi yıkacak gücümüz var” ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Dr. Ayşe Uğurlu: "İyi hekimlik yapmaya devam edeceğim"

Dr. Uğurlu kararın ardından sendika.org'a yaptığı değerlendirmede, "Ankara Kadın Platformu’nun basın toplantısındaki metni okumam dolayısıyla Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı. Basın toplantısında okunan açıklama, Anayasa’da tanımlanmış olan düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında bir açıklamaydı." dedi

"Hakkı[ndaki] soruşturma[nın] iyi hekimlik değerlerini sahiplendiği; insan hakları, kadın hakları, demokrasi mücadelesi verdiği için açıldı[ğını]" söyleyen Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu üyesi, "İyi hekimlik yapmak suç değildir. Mesleki faaliyetimin de bir parçasıdır bu. Bunları yaptığım için ihraç edildim." dedi.

Dr. Uğurlu, "Kararın ardından hukuki süreci de başlataca[klarını]" belirtti. "Geri döneceğim ve iyi hekimlik yapmaya devam edeceğim." dedi.

35 yıldır kamuda adli tıp uzmanı olarak görev yapan Dr. Uğurlu, 1998'den bu yana Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Bölümü'nde çalışıyordu. Uğurlu Ayrıca, Ankara Tabip Odası'nda (ATO) Yönetim Kurulu üyeliği dahil olmak üzere çeşitli görevler üstlenmiş ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyeliğinde de bulunmuştu.

Kararın öğrenilmesi üzerine, başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankata Tabip Odası (ATO) olmak üzere, kadın ve insan hakları kuruluşları Dr. Ayşe Uğurlu'nun "memuriyetten çıkarılması" kararını güçlü ifadelerle proteso ettiler.

TTB İnsan Hakları Kolu: "Hukuksuz ve keyfi"

Kararın ardından yaptığı açıklamada TTB İnsan Hakları Kolu, "memuriyetten ihraç" kararını kabul etmediklerini açıkladı ve Dr. Uğurlu ile dayanışma içinde olacaklarını duyurdu.

TTB İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu hakkında bakanlıkça verilen hukuksuz ve keyfi ihraç kararını kabul etmiyoruz.



İyi hekimlik değerlerini onurla savunduğu için ihraç edilen arkadaşımızla dayanışma içindeyiz.



Dr. Ayşe Uğurlu yalnız değildir! https://t.co/7vbUQXeB7r — TTB İnsan Hakları Kolu (@TTB_ihk) May 15, 2025

ATO: Görevine iade edilmeli

Ankara Tabip Odası Uğurlu'nun cezalandırılmasını “Ülkemizdeki hukuksuzluklara bir yenisinin eklenmesi olarak niteledi ve kararın geri alınarak Dr. Uğurlu'nun görevine iadesini istedi.

Ülkemizdeki hukuksuzluklara bugün bir yenisi daha eklendi. Geçmiş dönemde Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış Dr. Ayşe Uğurlu, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için çalışma hakkı elinden alınarak cezalandırıldı.



İyi hekimlik değerleri… pic.twitter.com/xAUVwxe1Pp — Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) May 14, 2025

İstanbul Tabip Odası: "Dr. Ayşe Uğurlu'nun yanındayız"

İstanbul Tabip Odası da "Anayasal hakları yok sayan, yargıyı toplumsal muhalefete karşı bir aygıt olarak kullanan zihniyete karşı Dr. Ayşe Uğurlu'nun yanında" olduklarını açıkladı.

Ülkemizdeki hukuksuzluklara bir yenisi daha eklendi. Geçmiş dönemde Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Ayşe Uğurlu, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için çalışma hakkı elinden alınarak cezalandırıldı. Anayasal hakları yok sayan, yargıyı toplumsal… https://t.co/XGWLN5zULR — İstanbul Tabip Odası (@istabip) May 15, 2025

Eşitlik İçin Kadın Platformu: "İfade özgürlüğünün açık ihlali"

Dr. Uğurlu'ya "Ankara Kadın Platformu basın açıklamasını okuması gerekçe gösterilerek memuriyetten çıkarma cezası verilmesi"ni Eşitlik İçin Kadın Paltformu (EŞİK) da "Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünün açık bir ihlali" olarak kınadı.

🔴35 yıldır adli tıp uzmanı olarak görev yapan, TTB İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu üyesi, Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu’ya Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu temsilcisi olarak Ankara Kadın Platformu basın açıklamasını… pic.twitter.com/23KaTJEpTh — esikplatformu (@esikplatformu) May 15, 2025

(AEK)