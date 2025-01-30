Sağlık Bakanlığı bünyesinde 20 farklı komisyon kuruldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla 20 farklı “Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu” kuruldu.
Bakanlığın Çözüm Merkezi'nin dün (29 Ocak) paylaştığı duyuruya göre, kurulan komisyonların arasında “Cinsiyet Değişikliği Komisyonu” da var.
Komisyonun önerilerinin nasıl şekilleneceği ve uygulamaya geçeceği henüz belli değil.
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Merkezin aktardığına göre ise komisyonlar, denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla sistemdeki aksaklıkları tespit edecek ve yeni bilimsel rehberler hazırlayacak.
Komisyon üyelerinin çalışma ve önerileriyle sağlık sektöründeki kontrol mekanizmaları “daha etkili” hale getirilecek.
Komisyonların tam listesi şöyle:
Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonları: Yenidoğan Yoğun Bakım, Erişkin Yoğun Bakım, Organ Nakli, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tıbbi Onkoloji, Kardiyoloji ve Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Hastalıkları, Çocuk ve Erişkin Hematoloji, Kulak Burun Boğaz, Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri, Göz Hastalıkları, Radyoloji Hizmetleri, Acil Komisyonu, Aile Hekimliği, Gastroenteroloji ve Obezite Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Tıbbi Genetik, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Cinsiyet Değişikliği. (TY)