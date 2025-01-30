ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 30 Ocak 2025 15:56
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2025 16:06
2 dk Okuma

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 20 farklı komisyon kuruldu

Kurulan komisyonlar arasında “Cinsiyet Değişikliği Komisyonu” da var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 20 farklı komisyon kuruldu
Türkçe "Trans hakları şimdi", Fotoğraf: Canva

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla 20 farklı “Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu” kuruldu.

Bakanlığın Çözüm Merkezi'nin dün (29 Ocak) paylaştığı duyuruya göre, kurulan komisyonların arasında “Cinsiyet Değişikliği Komisyonu” da var.

Komisyonun önerilerinin nasıl şekilleneceği ve uygulamaya geçeceği henüz belli değil.

Cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan ergenler ve talepleri
PROF. DR. ŞAHİKA YÜKSEL İLE SÖYLEŞİ (I)
Cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan ergenler ve talepleri
21 Ağustos 2023
Öte yandan, komisyonun, cinsiyet kimliği ve toplumsal cinsiyetle ilgili süreçleri denetlemesi, Türkiye'deki LGBTİ+ topluluğu için özgürlükler, insan hakları ve sağlık hizmetlerine erişim açısından potansiyel olarak sorun yaratabilir. Türk Eczacıları Birliği de (TEB), 20 Kasım 2024'te yayımladığı duyuruda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun bazı ilaçların temininde kısıtlamaya gittiğini açıklamıştı. Bu kısıtlama, trans erkeklerin kullandığı testosteron enjeksiyonları ve jeller ile trans kadınların kullandığı östrojen artırıcı kontraseptifleri etkiliyordu. Kararla birlikte Türkiye, transların hormon replasman tedavisine erişimini sınırlayan veya zorlaştıran ülkeler arasına girmişti.

Merkezin aktardığına göre ise komisyonlar, denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla sistemdeki aksaklıkları tespit edecek ve yeni bilimsel rehberler hazırlayacak.

Komisyon üyelerinin çalışma ve önerileriyle sağlık sektöründeki kontrol mekanizmaları “daha etkili” hale getirilecek.

Komisyonların tam listesi şöyle:

Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonları: Yenidoğan Yoğun Bakım, Erişkin Yoğun Bakım, Organ Nakli, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tıbbi Onkoloji, Kardiyoloji ve Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Hastalıkları, Çocuk ve Erişkin Hematoloji, Kulak Burun Boğaz, Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri, Göz Hastalıkları, Radyoloji Hizmetleri, Acil Komisyonu, Aile Hekimliği, Gastroenteroloji ve Obezite Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Tıbbi Genetik, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Cinsiyet Değişikliği. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
cinsiyet değişikliği cinsiyet uyum süreci sağlık bakanlığı transfobi
ilgili haberler
Pembe Hayat’tan #hormonhakkım kampanyası
9 Aralık 2024
/haber/pembe-hayattan-hormonhakkim-kampanyasi-302547
Direnişin Renkleri, hormon ilaçları dağıtımındaki kısıtlamaları protesto etti
22 Kasım 2024
/haber/direnisin-renkleri-hormon-ilaclari-dagitimindaki-kisitlamalari-protesto-etti-302087
PROF. DR. ŞAHİKA YÜKSEL İLE SÖYLEŞİ (II)
“Herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını savunmaya devam edeceğiz”
23 Ağustos 2023
/haber/herkesin-saglik-hizmetlerinden-yararlanmasini-savunmaya-devam-edecegiz-283059
YENİ AKİT, YENİ ŞAFAK VE AYDINLIK
TTB, hekimleri hedef gösteren gazeteleri Basın Konseyi'ne taşıdı
21 Ağustos 2023
/haber/ttb-hekimleri-hedef-gosteren-gazeteleri-basin-konseyi-ne-tasidi-283004
PROF. DR. ŞAHİKA YÜKSEL İLE SÖYLEŞİ (I)
Cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan ergenler ve talepleri
21 Ağustos 2023
/haber/cinsiyet-hosnutsuzlugu-yasayan-ergenler-ve-talepleri-282974
DEKAN TUFAN TÜKEK YENİ ŞAFAK'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
İÜ Tıp Fakültesi cinsiyet hoşnutsuzluğu makalesiyle ilgili inceleme başlattı
15 Ağustos 2023
/haber/iu-tip-fakultesi-cinsiyet-hosnutsuzlugu-makalesiyle-ilgili-inceleme-baslatti-282788
22 kurumdan Yeni Şafak'a tepki: Hekimleri hedef göstermek suçtur
14 Ağustos 2023
/haber/22-kurumdan-yeni-safak-a-tepki-hekimleri-hedef-gostermek-suctur-282713
11 tıp akademisyenini hedef gösteren Yeni Şafak'a tepki
13 Ağustos 2023
/haber/11-tip-akademisyenini-hedef-gosteren-yeni-safak-a-tepki-282701
KAMPANYA BAŞLATTILAR
Trans aktivist: Hormon ilaçlarına erişimin önündeki engeller kaldırılsın
7 Temmuz 2022
/haber/trans-aktivist-hormon-ilaclarina-erisimin-onundeki-engeller-kaldirilsin-264226
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Pembe Hayat’tan #hormonhakkım kampanyası
9 Aralık 2024
/haber/pembe-hayattan-hormonhakkim-kampanyasi-302547
Direnişin Renkleri, hormon ilaçları dağıtımındaki kısıtlamaları protesto etti
22 Kasım 2024
/haber/direnisin-renkleri-hormon-ilaclari-dagitimindaki-kisitlamalari-protesto-etti-302087
PROF. DR. ŞAHİKA YÜKSEL İLE SÖYLEŞİ (II)
“Herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını savunmaya devam edeceğiz”
23 Ağustos 2023
/haber/herkesin-saglik-hizmetlerinden-yararlanmasini-savunmaya-devam-edecegiz-283059
YENİ AKİT, YENİ ŞAFAK VE AYDINLIK
TTB, hekimleri hedef gösteren gazeteleri Basın Konseyi'ne taşıdı
21 Ağustos 2023
/haber/ttb-hekimleri-hedef-gosteren-gazeteleri-basin-konseyi-ne-tasidi-283004
PROF. DR. ŞAHİKA YÜKSEL İLE SÖYLEŞİ (I)
Cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan ergenler ve talepleri
21 Ağustos 2023
/haber/cinsiyet-hosnutsuzlugu-yasayan-ergenler-ve-talepleri-282974
DEKAN TUFAN TÜKEK YENİ ŞAFAK'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
İÜ Tıp Fakültesi cinsiyet hoşnutsuzluğu makalesiyle ilgili inceleme başlattı
15 Ağustos 2023
/haber/iu-tip-fakultesi-cinsiyet-hosnutsuzlugu-makalesiyle-ilgili-inceleme-baslatti-282788
22 kurumdan Yeni Şafak'a tepki: Hekimleri hedef göstermek suçtur
14 Ağustos 2023
/haber/22-kurumdan-yeni-safak-a-tepki-hekimleri-hedef-gostermek-suctur-282713
11 tıp akademisyenini hedef gösteren Yeni Şafak'a tepki
13 Ağustos 2023
/haber/11-tip-akademisyenini-hedef-gosteren-yeni-safak-a-tepki-282701
KAMPANYA BAŞLATTILAR
Trans aktivist: Hormon ilaçlarına erişimin önündeki engeller kaldırılsın
7 Temmuz 2022
/haber/trans-aktivist-hormon-ilaclarina-erisimin-onundeki-engeller-kaldirilsin-264226
Sayfa Başına Git