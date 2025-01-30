Sağlık Bakanlığı bünyesinde 20 farklı komisyon kuruldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla 20 farklı “Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu” kuruldu.

Bakanlığın Çözüm Merkezi'nin dün (29 Ocak) paylaştığı duyuruya göre, kurulan komisyonların arasında “Cinsiyet Değişikliği Komisyonu” da var.

Komisyonun önerilerinin nasıl şekilleneceği ve uygulamaya geçeceği henüz belli değil.

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Kararla birlikte Türkiye, transların hormon replasman tedavisine erişimini sınırlayan veya zorlaştıran ülkeler arasına girmişti. Öte yandan, komisyonun, cinsiyet kimliği ve toplumsal cinsiyetle ilgili süreçleri denetlemesi, Türkiye'deki LGBTİ+ topluluğu için özgürlükler, insan hakları ve sağlık hizmetlerine erişim açısından potansiyel olarak sorun yaratabilir. Türk Eczacıları Birliği de (TEB), 20 Kasım 2024'te yayımladığı duyuruda , Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun bazı ilaçların temininde kısıtlamaya gittiğini açıklamıştı. Bu kısıtlama, trans erkeklerin kullandığı testosteron enjeksiyonları ve jeller ile trans kadınların kullandığı östrojen artırıcı kontraseptifleri etkiliyordu.

Merkezin aktardığına göre ise komisyonlar, denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla sistemdeki aksaklıkları tespit edecek ve yeni bilimsel rehberler hazırlayacak.

Komisyon üyelerinin çalışma ve önerileriyle sağlık sektöründeki kontrol mekanizmaları “daha etkili” hale getirilecek.