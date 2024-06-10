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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 16:57
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 17:07
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KAMUNUN UÇAKLARI BAKANLARA TAHSİS EDİLDİ

"Sağlık bakanı THY kalibrasyon uçağı ile geziyor"

İktidar kısa süre önce kamuda tasarruf önlemlerini açıkladı, personel servisleri bile iptal edildi. CHP'li Ali Mahir Başarır ise bakanların kamuya ait uçakları nasıl kullandığını ifşa etmeyi sürdürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Sağlık bakanı THY kalibrasyon uçağı ile geziyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun Rönesans şirketine ait uçakla Almanya’ya gezi yaptığını, ikinci olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Tapu-Kadastro’ya ait haritalama uçağıyla seyahat ettiğini, üçüncü olarak da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangınla mücadele uçağını gezilerinde kullandığını açıklamıştı.

Ali Mahir Başarır bugün ise 'Jetgiller' diye nitelendirdiği bakanların arasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ekledi. Koca’nın Devlet Hava Meydanları’na kalibrasyon için alınan uçakla seyahat ettiğini ileri süren Başarır, “Milyonlarca yurttaşımız, emeklimiz, işçimiz 1.200 lira otobüs biletini veremediği için köylerine, memleketine gidemiyor. Siz utanmıyor musunuz? Her hafta sizin gibi bir bakanı Jetgiller ailesine katmaya devam edeceğim” dedi.

Başarır, "Yapmayacaksınız beyler, binmeyeceksiniz. Tarım Bakanı, yangın söndürme uçağıyla gezer, sen kalibrasyon için alınan uçakla gezersin, ihaleye sözleşme koyar Ulaştırma Bakanı gezer. Vatandaş bayramda evinde kalır, sokağa çıkamaz. Şimdi size soruyorum: Siz hiç utanmıyor musunuz? Olmaz beyler, bir parça edep bir parça utanma." diye konuştu.

(Mİ)

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