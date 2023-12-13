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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 20:52
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 20:52
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Sağlık Bakanı Koca’dan milletvekili Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

“Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/saglik-bakani-kocadan-milletvekili-bitmez-in-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (12 Aralık) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kalbi duran ve hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bugün Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, tedavisi süren Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.

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Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Koca “Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum,” dedi. (TY)

hasan bitmez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Saadet Partisi
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