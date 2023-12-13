Sağlık Bakanı Koca’dan milletvekili Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (12 Aralık) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kalbi duran ve hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bugün Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, tedavisi süren Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.

Meclis'teki konuşması sırasında bayılan Milletvekili Bitmez, yoğun bakıma alındı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Koca “Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum,” dedi. (TY)